Fulmine Nero: nel regno di Berlanti entra un altro eroe mascherato

L’indiscusso protagonista delle trasposizioni televisive dei fumetti, Greg Berlanti, porta un altro personaggio dei fumetti sul piccolo schermo grazie a The CW.

Deadline ha pubblicato in esclusiva la notizia che la nuova serie televisiva che racconterà le avventure di Fulmine Nero, il più famoso eroe mascherato afroamericano della DC Comics, in lavorazione ormai da più di un anno, che avrebbe dovuto essere trasmessa su Fox, verrà invece trasferita e mandata in onda su The CW, che si conferma così l’indiscusso network dei supereroi. Questa volta sembra che i creatori della serie abbiano deciso di non commettere lo stesso errore fatto con Supergirl, mandata inizialmente in onda sulla CBS, per essere poi spostata su CW in modo da poter così sfruttare le opportunità offerte dalle altre serie del network con cui creare seguitissimi crossover.

Quando la Fox ha deciso tuttavia di non ordinare il pilot dello show, da allineare alla programmazione di Gotham e Lucifer, a causa delle molte serie che già dovrà tramettere il prossimo anno tra i quali la nuova dramedy di Seth MacFarlan, il pilot legato al mondo degli X-Men scritto da Matt Nix e The Passage, The CW è stato il primo network a cui Berlanti si è rivolto. Black Lightning potrebbe così seguire lo stesso percorso di Riverdale, altra serie originariamente sviluppata per la Fox, ma poi migrata in casa CW che insieme a Supergirl, Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow guadagnerebbe così un altro supereroe mascherato.

Scritto da Mara e Salim Akil e basato sul personaggio di carta creato da Tony Isabella, Black Lightning racconterà le avventure di Jefferson Pierce, un supereroe che aveva deciso di appendere la propria maschera al chiodo per essere poi riportato in quel mondo quando la figlia adolescente viene reclutata da una gang di Metropolis, la città in cui abitano.

Mark Pedowitz, presidente di The CW, ha dichiarato che non avevano in programma di sviluppare un nuovo show a tema supereroi, ma che la loro porta è sempre aperta in caso di simili opportunità, esattamente come successe lo scorso anno con Supergirl.