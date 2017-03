Game of Thrones 7: debutta finalmente un nuovo teaser della serie

Jon Snow, Daenerys Targaryen e Cersei Lannister sono i protagonisti assoluti del nuovo teaser rilasciato dalla HBO per la settima stagione di Game of Thrones. I personaggi, con una lunga ed elegante camminata si dirigono ciascuno a sedere sul trono che spetta loro al momento con la Cersei di Lena Headey che occupa ovviamente il tanto sospirato e ricercato Trono di Spade.

Alla fine Cercei esala un respiro, facendo uscire dalla bocca dell’aria gelata, l’immagine passa poi a quella dell’iride azzurro ghiaccio del capo degli Estranei mentre le note di Sit Down della band inglese degli James suonano in sottofondo. L’inverno è finalmente arrivato, o quasi, il pubblico dovrà infatti aspettare ancora qualche mese per la nuova ed epica stagione della serie campione di incassi della HBO.

La sesta stagione di Game of Thrones, tratta dai libri di George R. R. Martin, si era conclusa con Cersei che diventava finalmente la regina dei Sette Regni, con Jon Snow che veniva incoronato Re del Nord e Daenerys, la madre dei draghi, che faceva vela verso l’Approdo del Re per affrontare finalmente i Lannister.

La settima stagione della serie debutterà negli Stati Uniti sulla HBO mercoledì 26 luglio, grazie agli adattamenti dei due showrunner che ne hanno guidato il successo fin dalle prima battute David Benioff e D. B. Weiss, tra i molti protagonisti dello show ricordiamo Peter Dinklage nel ruolo di Tyrion Lannister, Nikolaj Coster-Waldau nel ruolo di Jaime Lannister, Lena Headey nel ruolo di Cersei Lannister, Emilia Clarke nel ruolo di Daenerys Targaryen e Kit Harington in quello di Jon Snow.