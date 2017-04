Game of Thrones 7: il nuovo guardaroba del cast nel promo della HBO

La HBO ha rilasciato un nuovo promo in cui tutti i protagonisti delle sue serie di punta riproducono il caratteristico suono della sigla del network, ma il promo non si limita ad essere divertente e godibile per la sola idea, ma rivela anche al pubblico come tutti i personaggi di Game of Thrones abbiano cambiato il proprio look per l’arrivo della prossima stagione, dopotutto “Winter is coming“, l’inverno sta arrivando!

ARGOMENTI CORRELATI – GAME OF THRONES 7: DEBUTTA FINALMENTE UN NUOVO TEASER DELLA SERIE

Il cambiamento più evidente è quello dell’attrice Emilia Clarke, l’interprete di Daenerys, che per la maggior parte del tempo ha sempre indossato abiti piuttosto eterei e sbracciati, mentre quello che indossa nel promo è più adatto non solo al clima che la attenderà nel Nord, ma anche ad una guerra, molto simile ai costumi che abbiamo visto indossare agli Stark a Winterfell.

La Clarke non è l’unica ad aver fatto un cambiamento evidente di immagine, ma d’altra parte non avrebbe potuto essere altrimenti nell’approcciare la settima, e purtroppo penultima stagione, di questa epica serie che si appresta ormai allo scontro e l’incontro di tutti i personaggi che negli anni erano sparsi nei continenti di Essos e Westeros.

La settima stagione debutterà negli Stati Uniti sulla HBO mercoledì 26 luglio e tra i molti protagonisti dello show ricordiamo Peter Dinklage nel ruolo di Tyrion Lannister, Nikolaj Coster-Waldau nel ruolo di Jaime Lannister, Lena Headey nel ruolo di Cersei Lannister, Emilia Clarke nel ruolo di Daenerys Targaryen e Kit Harington in quello di Jon Snow.