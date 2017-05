Game of Thrones 7: il promo e le immagini della nuova stagione

La HBO rilascia finalmente il primo promo ufficiale della settima stagione di Game of Thrones, i cui sette episodi andranno in onda negli Stati Uniti domenica 16 luglio e, come c’era da aspettarsi, non poteva essere altro che epico, oltre ad essere ricco di dettagli importanti.

Nel trailer vediamo per esempio un un bacio tra Yara (Gemma Whelan) e Ellaria (Indira Varma), oltre ad avere conferma di un momento atteso per sette lunghi anni, quello in cui Daenerys metterà finalmente piede sul suolo di Westeros, la terra che e è stata portata via quando era solo una bambina e che, con il suo solito cipiglio, dichiara di essere nata per governare. Petyr Ditocorto Baelish (Aidan Gillen) continua poi a mostrare il suo interessa per Sansa (Sophie Turner) o più probabilmente per il ruolo che potrebbe ricoprire se suo fratello Jon Snow vincesse quella che viene definita “la Grande Guerra“, di cui abbiamo un accenno quando si vedono le armate di Cersei che affrontano gli Immacolati, mentre il nuovo Re del Nord cerca di tenere sotto controllo l’avanzata degli Estranei. Infine si vede un braccio sfigurato dalla malattia – potrebbe essere quello di Jorah Mormont (Iain Glen)? – dare un estremo saluto forse alla sua Daenerys.

Con la febbre da settima stagione che sale, Entertainment Weekly ha riservato un numero speciale ai protagonisti della serie le cui immagini potete vedere nella nostra gallery qui sotto.

In quanto all’Italia, la buona notizia è che Sky Atlantic HD ha annunciato l’arrivo della settima stagione de Il Trono di Spade nella notte tra il 16 e il 17 luglio in contemporanea con gli Stati Uniti, con gli episodi che andranno in onda prima sottotitolati e poi, una settimana dopo, doppiati.