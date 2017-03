Game of Thrones 8: annunciato il numero degli episodi della stagione finale

Dopo l’attesissimo annuncio della data del debutto della penultima stagione di Game of Thrones, dagli showrunner della serie arriva la conferma che l’ultima stagione dell’epica serie sarà composta di soli sei episodi.

Maisie Williams e Sophie Turner hanno recentemente moderato un incontro con David Benioff e D.B. Weiss al South by Southwest, ad Austin, in Texas e quando qualcuno ha chiesto alla Turner perché i suoi capelli fossero biondi e non rossi come quelli del suo personaggio Sansa, la sua co-star avrebbe risposto ridendo:

“Perché è morta“, come ha cinguettato l’account Twitter di @StormofSpoilers presente all’evento, scrivendo anche come il pubblico sia caduto in uno strano silenzio dopo la dichiarazione (scherzosa?) dell’attrice.

“She’s dead.” Maisie Williams on why Sophie still has blonde hair (instead of red). The panel goes… awkwardly silent. #SXSW #GameofThrones — A Storm of Spoilers (@StormofSpoilers) 12 marzo 2017

Sebbene quello della Williams sembrasse davvero uno scherzo, stiamo pur sempre parlando de Il Trono di Spade i cui autori non si sono mai mostrato restii ad uccidere personaggi apparentemente intoccabili. Nello stesso panel, gli showrunner, che a gennaio – secondo le dichiarazioni del presidente della HBO, Casey Bloy, stavano ancora decidendo in merito – hanno anche confermato che la stagione finale, l’ottava, sarà costituita da sei episodi.

CORRELATO – GAME OF THRONES 7: ANNUNCIATA LA DATA DELLA PREMIÈRE

La settima stagione di Game of Thrones andrà invece in onda negli Stati Uniti a partire da domenica 16 luglio sulla HBO.