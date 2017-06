Game of Thrones: l’ottava e finale stagione rimandata al 2019?

Nonostante la settima stagione de Il trono di Spade sia ormai alle porte, sembra non esserci pace per i fan della saga fantasy.

A quanto riportato dai media, infatti, la stagione finale della serie, l’ottava, potrebbe non essere trasmessa prima del 2019 così come dichiarato in un’intervista con EW.com dal responsabile per la programmazione della HBO, Casey Bloys.

Gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss dovrebbero infatti ancora finire di scriverne gli episodi oltre a fissare la programmazione della produzione, circostanze che hanno fatto dichiarare a Bloys che la possibilità che alcuni episodi vadano in onda nel 2019 non è decisamente da escludere, anche se ha poi aggiunto che loro stessi avranno le idee più chiare una volta che sarà pronto un maggior numero di copioni.

ARGOMENTI CORRELATI – GAME OF THRONES 7: IL PROMO E LE IMMAGINI DELLA NUOVA STAGIONE

Bloys ha anche confermato che, con la fine della saga, anche il lavoro di Benioff e di Weiss sarà concluso ed i due non saranno coinvolti in alcun modo in ulteriori progetti di sviluppo per eventuali spinoff tratti dal mondo creato da George R. R. Martin aiquali il network sta già lavorando.

A maggio, la HBO ha confermato di aver firmato un contratto con quattro autori, Carly Wray (Mad Men), Jane Goldman (X-Men), Brian Helgeland (Mystic River) e Max Borenstein (Godzilla, Kong: Skull Island) per “esplorare diversi periodi del vasto e ricco universo di Martin. Per questi progetti non abbiamo ancora idee precise, daremo agli autori il tempo di cui hanno bisogno e, una volta che le avremo analizzate, valuteremo cosa avremo in mano una volta che i copioni saranno pronti.” Più avanti, sempre nello stesso mese, Martin stesso ha annunciato che un quinto autore, di cui non ha fatto il nome, stava lavorando ad una quinta idea per un prequel della saga.

Inizialmente anche Benioff e Weiss avrebbero dovuto far parte di questi nuovi progetti, ma le circostanze sono poi cambiate:

“Speravamo che avrebbero preso parte a questi progetti considerato il rispetto che abbiamo per entrambi, ma campiamo perché abbiano declinato,” ha concluso Bloys, aggiungendo che i due showrunner hanno espresso il desiderio di godersi la nuova avventura nelle vesti di semplici fan.