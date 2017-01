Game of Thrones: l’ultima stagione avrà più di 6 episodi?

Nonostante il rinnovo per l’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones sia cosa certa, la HBO non lo ha ancora ufficialmente annunciato e, a quanto dichiarato in un recente articolo di TV Line, ci sarebbe un motivo ben preciso per questo ritardo: il presidente della programmazione del network Casey Bloys ha infatti dichiarato che gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss stanno ancora decidendo da quanti episodi sarà composta la stagione finale della serie, il che sembrerebbe implicare che non sarà necessariamente composta da soli 6 episodi, come inizialmente dichiarato.

“L’unica cosa di cui stiamo ancora parlando è il numero degli episodi che vogliono fare,” ha detto Bloys, che ha anche aggiunto che spera che gli showrunner decidano di produrne più di 6.

“Stanno ancora cercando di capirlo, perché stanno cercando di dare forma alla stagione,” ha spiegato il presidente. “E cercano sempre di fare ciò che pensano possa essere il meglio per lo show, tutto quindi di pende dalla loro decisione, ma io sarei felicissimo se decidessero di farne di più.“

In sostanza, appena sarà presa questa decisione, la serie verrà ufficialmente rinnovata, nel frattempo Bloys ha rassicurato l’ansioso pubblico dell’epica saga di non preoccuparsi se ancora non c’è stato un annuncio ufficiale, perché arriverà presto e la serie sarà sicuramente rinnovata per il suo congedo dagli appassionati che l’hanno seguita in tutti questi anni garantendo alla HBO ascolti record, d’altronde, come potrebbe essere altrimenti?

Ad aprile del 2015 Benioff e Weiss avevano annunciato che la settima stagione, che andrà in onda quest’estate – la data precisa non è ancora stata rilasciata – avrebbe avuto 7 episodi, a differenza dei 10 delle altre stagioni, e che l’ottava ed ultima stagione ne avrebbe avuti invece 6:

“Penso che ci restino 13 episodi per compiere il nostro ultimo giro prima della fine“, aveva dichiarato Benioff, aggiungendo poi. “La decisione di diminuire il numero degli episodi non è dipesa solo dal desiderio di non allungare troppo il brodo, ma anche dal fatto che stiamo cercando di raccontare una storia coesa, con un inizio, uno svolgimento ed una fine. Sapevamo come avremmo concluso la serie già da un po’ e adesso ci stiamo dirigendo in quella direzione, proprio come hanno mostrato le ultime immagini della sesta stagione. Daenerys sta finalmente per giungere a Westeros, Jon Snow è re del Nord e Cersei siede sul Trono di Spade e sappiamo che i Guardiani della Notte sono da qualche parte ad attenderli tutti. Tutti i pezzi sono sulla scacchiera e ormai ci stiamo dirigendo verso la fine.“