Generation KKK: la serie che raccontava il Ku Klux Klan viene cancellata

Generation KKK, una docuserie che della A&E che avrebbe dovuto raccontare la storia di alcuni membri di famiglie legate al Ku Klux Klan che desideravano lasciare il gruppo, la cui messa in onda era prevista in America questo sabato, ha finito per essere cancellata ancora prima di debuttare per gli aspri attacchi ricevuti in rete, il network ha rilasciato pochi giorni fa la seguente dichiarazione:

“Quello che volevamo fare con questa serie era esporre e combattere il razzismo e l’odio in ogni sua forma, tuttavia la A&E ha appreso la scorsa notte che i produttori che hanno girato il documentario hanno pagato alcune persone perché gli fosse fornito accesso per facilitare le riprese. Pur difendendo l’intento della serie e la serietà dei contenuti, questo genere di pagamenti sono una violazione delle politiche e delle pratiche del network per quanto concerne i documentari. Avevamo garantito al nostro pubblico ed ai nostri partner che non erano stati fatti pagati soldi a membri di gruppi che fomentano l’odio o così, al tempo delle nostre dichiarazioni, credevamo. Per questa ragione abbiamo deciso di non mandare in onda questo progetto. La A&E prende molto seriamente l’autenticità dei programmi che manda in onda, così come il tema del razzismo e della violenza. Ma solo perché questo show non verrà mandato in onda, non significa che il problema in America sparirà.“

A far notare per prima al grande pubblico l’esistenza di questa serie, è stata – qualche tempo fa – l’attrice Ellen Pompeo, protagonista di Grey’s Anatomy, la quale ha cinguettato tutto il suo dissenso nei confronti di uno show che sembrava inneggiare al KKK con la sua nuova serie Generation KKK. In realtà l’intento dello show era quello di raccontare la storia di alcuni membri di famiglia iscritti al Ku Klux Klan che desideravano lasciarlo, sulla falsa riga di programmi come Poligamia: in fuga dalla famiglia, arrivati anche qui da noi e trasmessi sul canale CI Crime di Sky, in cui si racconta la fuga di alcuni membri della setta della Chiesa Fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni dalle sue ferree e rigide regole.

L’interessamento della Pompeo ha però scatenato un’onda di critiche sul network accusato di voler normalizzare il razzismo, per questa ragione A&E ha deciso di cambiare il titolo del documentario da Generation KKK a Escaping the KKK, una scelta però tardiva, perché ormai la maggior parte dell’opinione pubblica si era scatenata nei confronti dello show condannando la decisione del network di voler trattare un argomento tanto delicato. ma quel è la vostra opinione? Pensate che sia bene parlare di certi argomenti per mostrare al mondo come ragionano queste persone e soprattutto per far vedere che anche chi è nato in seno a famiglie che inneggiano al “potere bianco” può decidere di dire basta o credete forse che sia bene che la televisione non tratti argomenti tanto delicati e li lasci a esperti e politici?