Gilmore Girls: Lauren Graham e Alexis Bledel parlano del possibile ritorno della serie

Considerato il successo del revival della serie non stupisce che Netflix voglia cogliere la palla al balzo e desideri produrre un seguito di Una mamma per amica: di nuovo insieme, ma le due protagoniste della serie Lauren Graham e Alexis Bledel hanno dichiarato di non aver organizzato nessun piano a breve termine per tornare a interpretare il suolo di Lauren e Rory Gilmore.

Durante un recente evento organizzato da Deadline, così come riferito da TV Line, le due attrici hanno confermato di non aver affrontato il discorso del possibile ritorno a Stars Hollow con nessuno della dirigenza di Netflix pur ammettendo di aver saputo del ritorno del revival dalla stampa “prima che qualcuno ci facesse una proposta concreta“.

La Graham ha dichiarato:

“Se vivessimo in un mondo parallelo interpreterei quel personaggio fino alla morte… Ma adesso dobbiamo porci il problema di cosa possiamo aggiungere alla storia che sia soddisfacente e per cui valga la pena tornare. Non sono certa che si sia davvero bisogno di nuovi episodi, non vorrei mai dare la sensazione di essere venuti a noia“.

La Bledel anche ha confermato le parole di sua madre nella finzione televisiva aggiungendo che tutto si riduce al genere di storia che potrebbero raccontare:

“Mi interessa solo raccontare una trama dinamica e che mi appassioni“.

Il mese scorso Ted Sarandos, capo dei contenti di Netflix, aveva dichiarato che avevano cominciato ad approcciare il discorso di un possibile ritorno della serie con la Warner Bros:

“Speriamo che succeda. Ovviamente siamo stati entusiasti del successo dello show ed anche i fan sono rimasti soddisfatti perché il revival ha dato loro quello che speravano. La cosa peggiore è aspettare qualche hanno per il ritorno della propria serie preferita e poi rimanere delusi, ma ciò che la creatrice della serie Amy Sherman-Palladino e il produttore Dan Palladino, hanno dato hai fan, li ha lasciati con il desiderio di avere ancora di più e stiamo parlando con loro della possibilità di darglielo“.

Da quando il revival è andato in onda, Lauren Graham ha firmato per un ruolo da protagonista nel pilot della serie della Fox Linda From HR e Alexis Bledel ha recitato in he Handmaid’s Tale di Hulu.