Gli autori di Alias non escludono un revival della serie

In occasione dell’ATX Festival tenutosi domenica scorsa, c’è stata una reunion particolarmente apprezzata dal pubblico che ha visto tornare assieme su un palco gli autori di Alias, serie trasmessa dalla ABC con protagonista Jennifer Garner nei panni della spia Sydney Bristow andata in onda per cinque stagioni dal 2001 al 2006.

Quando al co-produttore esecutivo dello show, Josh Applebaum, è stato chiesto se ci fosse la possibilità di riportare sullo schermo la serie, Applebaum ha risposto:

“Sarebbe fantastico,” ha dichiarato il produttore secondo quanto riportato da EW. “Ne abbiamo persino parlato con J.J. Abrams, dovremmo avere la giusta idea, non lo faremmo se non avessimo l’opportunità di renderlo perfetto.”

Nonostante Abrams si sia quindi dichiarato interessato all’idea, almeno sulla carta, bisognerebbe poi vedere se all’atto pratico l’impegnatissimo regista di Star Wars: The Force Awakens avrebbe davvero il tempo per dedicarsi al progetto. per quanto riguarda la protagonista, la Garner si è infatti dichiarata interessata al progetto solo se a dirigerlo tornasse ad essere Abrams. Secondo gli autori presenti al panel, la serie ebbe tanto successo soprattutto grazie a lei:

“Ogni cosa veniva fatta con entusiasmo, generosità e calore,” ha spiegato uno degli autori che ha sottolineato come l’attrice abbia fatto anche tutti i suoi stunt nelle prime stagioni. “Era come lavorare con un’atleta professionista, era fenomenale, nonostante avesse una fantastica controfigura voleva fare tutto lei. le piacevano molto le scene d’azione e faceva tutto quello che le veniva chiesto.”

Alias si concluse nel 2006 con Dixon che si rivolgeva a Sydney e Michael per chiede il loro aiuto con una missione mentre la sorella di Sydney, Isabelle, riusciva a completare lo stesso puzzle che Jack aveva sottoposto alla protagonista dello show per valutarne le capacità e le attitudini come spia, il che potrebbe aprire alla possibilità di un revival in cui le due sorelle potrebbero lavorare assieme sul campo.

Ed a voi, piacerebbe l’idea di rivedere lo show sullo schermo in un nuovo revival?