Gli ultimi spoiler dal mondo dell’Arrowverse per Supergirl, Arrow e The Flash

Novità dal set di Supergirl, EW ha annunciato in esclusiva che Chad Lowe avrà un ruolo come guest star di un episodio della terza stagione oltre a dirigerne un secondo. L’attore, vincitore di un Emmy nel 1993 per il suo ruolo di Jesse McKenna nella serie Una famiglia come le altre, comparirà nell’episodio dal titolo The Faithful, in cui interpreterà Thomas Coville, il carismatico leader religioso di una setta che adora Supergirl. Secondo al descrizione fornita dal network, Coville è un uomo spirituale completamente dedito al suo ruolo e all’intento di trasformare le vite dei suoi adepti.

In quanto regista Lowe ha diretto diversi episodi di Pretty Little Liars, Bones e Brothers & Sisters e per Supergirl siederà sulla sedia della regia del settimo episodio della stagione, intitolato Wake Up.

Per quanto concerne Arrow, la co-showrunner Wendy Mericle ha chiarito la posizione del figlio William nella vita di Oliver Queen. Nella realtà, probabilmente, la comparsa di un figlio nella vita di un primo cittadino creerebbe uno scandalo, ma in merito al ruolo del piccolo Queen, la Mericle ha rivelato a TVLine:

“Nonostante l’idea di creare uno scandalo per l’arrivo di William sia fantastica, abbiamo scelto deciso di approcciare il problema per Oliver di ritrovarsi con un figlio e allo stesso tempo essere il primo cittadino, da un diverso punto di vista. Useremo questa opportunità come piattaforma per raccontare alcune storie, perché è la direzione giusta da prendere e ci fornisce la possibilità di affrontare alcune questioni politiche con un diverso approccio“.

In quanto a The Flash, lo showrunner Todd Helbing, ha chiarito la posizione del personaggio di Julian Albert, interpretato da Tom Felton il quale – come annunciato subito dopo il San Diego Comic-Con, non tornerà nella quarta stagione dello show.

“Verrà spiegato molto presto che c’è una ragione per cui Julian non fa più parte del team ed in quanto al fatto che Tom possa tornare, c’è sempre questa possibilità per tutti i personaggi della serie, è già successo che avessimo dei personaggi che sono andati e tornati per diverse ragioni e non credo che sarà diverso con Julian .”

La terza stagione di Supergirl debutterà negli Stati Uniti lunedì 9 ottobre, la quarta di The Flash, martedì 10 ottobre e la sesta di Arrow, giovedì 12 ottobre su The CW.