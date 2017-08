Gotham 4: il nuovo promo mostra gli albori della nascita di Batman

La Fox rilascia in anteprima il nuovo promo della quarta stagione di Gotham a poche settimane dal suo debutto negli Stati Uniti, una stagione che apparentemente segnerà la trasformazione di Bruce Wayne in colui che diventerà Batman.

“C’è un tempo per le maschere,” dice Alfred al suo giovane ed impaziente padrone “e c’è un tempo per Bruce Wayne“, quando il ragazzo, interpretato da David Mazouz, decide di indossare un costume per affrontare i suoi nemici nelle pericolose strade di Gotham nascondendosi dietro quella che sembra prima una maschera decisamente più amatoriale e poi un costume che ricorda quello che sarà poi il costume del Cavaliere Oscuro.

ARGOMENTI CORRELATI – GOTHAM 4: LA PREMIÈRE ANTICIPATA DI UNA SETTIMANA DALLA FOX

Nel promo vediamo anche una prima immagine dello Spaventapasseri oltre a Penguin, Riddler, Tabitha, Victor Zsasz ed una cresciuta Ivy, oltre ovviamente all’inseparabile nemica-amica di Bruce, Selina.

Quando la serie tornerà sul piccolo schermo con la première dal titolo Pax Penguina, Gordon penserà che Jonathan Crane (la guest star Charlie Tahan, Wayward Pines) sia ancora vivo e sia tornato in città a causa di una serie di crimini che portano la caratteristica firma dello Spaventapasseri , nel frattempo Penguin avrà qualche problema con l’apertura del suo nuovo club, l’Iceberg Lounge.

Tra i nuovi arrivi della stagione, come anticipato, avremo inoltre Marina Benedict, nel ruolo di Cherry, la proprietaria di un fight club situato in uno dei quartieri più pericolosi di Gotham, Benjamin Stockham, che interpreterà Alex Winthrop, un amico del giovane Bruce Wayne e Crystal Reed (Teen Wolf), che sarà Sofia Falcone, l’intelligente e manipolatrice figlia di Don Falcone che dal sud del paese, dove si è occupata per anni degli affari di famiglia, arriverà in città per aiutare Gordon a liberarsi di Penguin.

La quarta stagione di Gotham andrà in onda negli Stati Uniti giovedì 21 settembre su Fox.