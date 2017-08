Gotham 4: la première anticipata di una settimana dalla Fox

La quarta stagione di Gotham tornerà prima di quanto preventivato.

La Fox ha annunciato che la première della quarta stagione del prequel di Batman è stata anticipata negli Stati Uniti a giovedì 1 settembre. Originariamente lo show sarebbe dovuto andare in onda giovedì 28 settembre, ma poi il network ha deciso di spostare anche la data della première della commedia di Seth MacFarlane, The Orville al 21 settembre subito dopo l’episodio di Gotham. The Orville manterrà comunque la speciale première di due ore già annunciata che andrà in onda domenica 10 settembre subito dopo le partite della NFL.

La Fox non ha fornito spiegazioni circa la decisione che ha portato a questi cambiamenti nella programmazione, ma la serata del 28 settembre sarà decisamente impegnativa per i fan delle serie televisive, poiché nella stessa serata avremo il debutto della quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy sulla ABC, con un episodio speciale di due ore, il ritorno di Will & Grace sulla NBC e la partita di football Bears contro Packers sulla CBS. probabilmente la Fox ha deciso di dare maggiori chance a Gotham e The Orville anticipandone la messa in onda di una settimana, visto la concorrenza spietata in quella successiva.

Così come anticipato nel trailer mostrato in esclusiva al Comic-Con di san Diego, nel primo episodio della quarta stagione di Gotham vedremo debuttare il personaggio dello Spaventapasseri oltre all’arrivo di Crystal Reed (Teen Wolf) nel ruolo della calcolatrice figlia di Don Falcone, Sofia.

[Foto: Foxflash.com]