Gotham 4: Michael Cerveris nel ruolo del professor Pyg

Michael Cerveris, l’interprete dell’indimenticabile Osservatore di nome Settembre, nella serie della Fox, Fringe, torna a collaborare con il network per Gotham.

Cerveris, che oltre a Fringe ha lavorato in The Good Wife e recentemente nella serie di Amazon, The Tick, come riportato da TVLine, l’attore è stato infatti scritturato per il ruolo del professor Pyg.

“Michael è uno dei miei amici più cari,” ha dichiarato il produttore esecutivo di Gotham, Danny Cannon. “Eravamo nella stessa classe quando ci siamo diplomati alla scuola di cinema, quando ancora eravamo solo dei dilettanti ed ora sta per arrivare nella serie con il ruolo del professor Pyg in un arco narrativo che riguarderà più episodi“.

Nell’Universo DC il personaggio del professor Pyg, alias Lazlo Valentin, è uno degli avversari di Batman, creato da Grant Morrison e Andy Kuberted apparso per la prima volta nel numero di Batman #666, a luglio del 2007, il suo stesso creatore descrisse il personaggio come “uno dei più strani e più folli mai apparsi in Batman, un uomo genuinamente folle” che nei fumetti si serve del suo esercito di Dollotron, esseri umani lobotomizzati, con delle maschere fuse sui volti, per produrre e distribuire una droga sotto fora di virus.

Il professor Pyg è solo un altro dei nuovi e terrificanti personaggi introdotti nella quarta stagione, a proposito della quale, ed in particolare del nuovo super cattivo, lo Spaventapasseri, il produttore esecutivo ha aggiunto con un certo orgoglio:

“Quando il network ti chiede di abbassare i toni perché la serie è troppo spaventosa, sai di aver fatto un buon lavoro“.

La quarta stagione di Gotham debutterà negli Stati Uniti giovedì 21 settembre su Fox, dopo essere stata anticipata di una settimana rispetto ai piani iniziali.