Questa terza stagione di Gotham è stata un crescendo in molti sensi e lo show, in generale, da un incerto debutto, ha saputo migliorare episodio dopo episodio ed anno dopo anno pur mantenendo quelle caratteristiche fumettistiche e caricaturali che lo hanno da sempre caratterizzato, ma riuscendo anche a creare personaggi più intensi e complessi che spiccano particolarmente in questo lungo finale di stagione.

Prima tra tutti – ovviamente – troviamo Jim Gordon il quale si è spesso trovato ad affrontare un bivio nella sua carriera, ma mai ha dovuto combattere contro un virus che avrebbe potuto trasformarlo in un mostro, se non fosse stato per la sua incredibile forza di carattere ed il rapporto che da sempre lo lega al suo collega ed amico Harvey. Il personaggio di Jim è sempre stato in bilico tra il lecito e l’illecito, come quando – nella seconda stagione – uccise Theo Galavan a sangue freddo ed ha spesso commesso azioni più che discutibili, eppure continua ad essere considerato un buono e soprattutto continua ad essere giustificato e perdonato dal suo cololega, pur con tutto ciò che il detective sa su di lui. Il messaggio degli autori, molto probabilmente, è semplicemente che in una città come Gotham non è possibile essere completamente buoni o completamente cattivi, con tutte le stranezze e gli efferati crimini di cui questo luogo è teatro, non vi è altra alternativa che adeguarsi, esattamente come ha fatto questo discutibile Jim che certo non ha l’aspetto del boy-scout che il personaggio ha spesso nei film. Quando poi c’è di mezzo Lee, Jim Gordon perde completamente il proprio controllo ed il fatto che sia proprio lei ad invitarlo ad abbandonarsi a quel lato oscuro del suo carattere che cerca in tutti i modi di combattere, certamente non ha aiutato il protagonista dello show. Morena Baccarin è stata davvero fantastica nel ruolo della cattiva, è quindi un peccato che questa storyline si sia esaurita così velocemente, ma il senso stesso del personaggio sarebbe forse stato distorto troppo se la trama non si fosse conclusa come ha fatto, Lee – dopotutto – non è mai davvero stata concepita per essere una cattiva, tutt’altro. Lei è piuttosto il simbolo della luce a cui Jim deve continuare a guardare per ricordarsi chi davvero egli sia e per non abbandonarsi al male, sia che questo arrivi sotto forma di virus o di una nuova temibile minaccia creata dagli autori della serie sotto le spoglie di qualche nuovo oscuro personaggio.

La seconda storyline più importante dell’episodio, e probabilmente la più emotivamente coinvolgente, è invece quella di Bruce e Alfred. Il fatto che il giovane Bruce arrivi davvero a trapassare Alfred con una spada, anche se il maggiordomo non rimarrà morto a lungo, è un passo davvero inaspettato ed una mossa coraggiosa da parte degli autori. Tutta la scena tra i due, dalle sentite parole di Alfred per quello che egli considera, né più né meno, che alla stregua di un figlio, a quel gesto violento e repentino del futuro Batman, è risultata estremamente emozionante e dolorosa, nonché esattamente ciò di cui Bruce aveva bisogno per tornare finalmente in sé. Nonostante la breve apparizione di Ra’s al Ghul, sparito immediatamente dopo che Bruce riprende il controllo, siamo certi che il personaggio tornerà a farsi vedere nella prossima stagione, soprattutto considerato il legame che lui e d il giovane hanno nei fumetti. Il rapporto tra Alfred ed il suo pupillo, poi, è probabile che subirà un cambiamento, per quanto Bruce sia infatti rinsavito dopo quel violento gesto, c’è una parte di Alfred che sicuramente è rimasta molto ferita dal fatto che le sue parole non siano riuscite in qualche modo a raggiungerlo e a fargli cambiare idea prima che lui lo trapassasse con quella spada. Altresì, proprio grazie alle parole di Alfred, la quarta stagione ci porterà un passo avanti nel percorso che porterà Bruce Wayne sulla strada della trasformazione in Batman, un percorso al quale non vediamo l’ora di assistere e che comincia con il giovane Wayne che salva una famiglia molto simile alla sua dal tremendo destino che lui stesso ha subito, un inizio davvero catartico e perfetto per quella che sarà una lunga carriera come eroe della notte.

Chi ci mancherà molto il prossimo anno è Barbara, un personaggio che avrebbe potuto avere grandi potenzialità e che sono tuttavia rimaste inespresse e più per una questione di storyline scelte per lei che per le capacità di Erin Richards che è invece riuscita a passare da ragazza innocente a completamente folle con una notevole credibilità. Ciò nonostante tutto i suoi tentativi di fare una scalata al successo nel mondo della criminalità di Gotham hanno finito sempre per essere tarpati da personaggi come Penguin e Nygma che, come cattivi, sono sempre risultati più efficaci. La loro eterna battaglia tra odio ed amore, poi, è decisamente stata più avvincente di quella appena accennata tra Barbara e Tabitha. Oltre a Barbara con questo finale perdiamo anche Fish Mooney la quale, per quanto interessante, aveva ormai fatto il suo tempo: anche solo vederla riapparire, seppure per un breve momento nell’episodio, ha reso anacronistiche le poche scene a lei dedicate, per non parlare del fatto che un’eventuale partnership tra lei e Penguin non avrebbe mai potuto funzionare: i due sono troppo forti ed indipendenti per riuscire davvero a condividere il potere nel mondo criminale di Gotham e gli eventi tra i due sarebbero certamente precipitati in una sorta di dejavu che non avrebbe fatto bene allo show.

Infine c’è la rivelazione che Butch è Cyrus Gold, il fatto che il personaggio tornerà nella quarta stagione nei panni di Solomon Grundy è una notizia sicuramente positiva e sarà interessante vedere se il nuovo venuto farà di nuovo comunella con Tabitha o se la pallottola con cui Barbara lo ha colpito gli ha causato la perdita della memoria.

Le sorprese, in questo intenso finale di stagione, non sono certamente mancate, ma hanno anche fatto di questo episodio uno dei meglio riusciti della serie con diversi addii ad alcuni personaggi che ci hanno accompagnato fin dal debutto dello show e qualche nuovo arrivo che preannuncia una una nuova stagione alla quale guardiamo con impazienza.