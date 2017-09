Grey’s Anatomy 14: la ABC svela il poster ufficiale della nuova stagione

Se il poster della quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy è un’indicazione, dobbiamo aspettarci un anno decisamente più corale da una delle serie di maggior successo della ABC.

Così come anticipato da TVLine, il network ha infatti rilasciato il poster ufficiale della quattordicesima stagione in cui la protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) non campeggia più da sola, ma condivide la scena con altri tre membri originali, nonché superstiti – trattandosi di questa particolare serie il termine ci sembra appropriato – del cast che recitano nello show sin dal suo esordio nel 2005: Justin Chambers (Alex), Chandra Wilson (Bailey) e James Pickens Jr. (Richard).

Il poster, che mostra tutti i personaggi con espressioni serene e sorridenti, è anche un diretto riferimento al tono della prossima stagione che, così è stato anticipato da alcuni membri del cast, sarà più leggera rispetto al solito:

“E’ più divertente, è più sexy e più leggera” ha infatti dichiarato Giacomo Gianniotti (Andrew) in una recente intervista riferendosi alla nuova stagione. “Le cose sono state un po’ tetre negli ultimi tempi, con tante perdite e tanti addii e adesso vogliamo che i personaggi si divertano un po’.”

Questa gioiosa stagione (trattandosi di Grey’s Anatomy noi tendiamo a non credere a nessuno fino a che non lo vedremo con i nostri occhi) segnerà il ritorno di alcuni personaggi molto amati nel passato ed altri decisamente attesi, come Kim Raver (nel ruolo della dottoressa Teddy Altman) ed Abigail Spencer (la protagonista di Timeless che ha preso il posto di Bridget Regan nel ruolo della sorella di Owen, Megan, ritrovata viva dopo anni che era creduta morta e che invece ha trascorso come prigioniera in una zona di guerra), Matthew Morrison nel ruolo del violento marito di Jo Wilson (Camilla Luddington), Paul Stadler e qualche nuovo arrivo, come la sorella di Andrew, Carina, interpretata dall’italiana Stefania Spampinato.

La quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy tornerà negli Stati Uniti con una première di due ore, giovedì 28 settembre sulla ABC.