Grey’s Anatomy: chi lascerà la serie il prossimo anno?

Grey’s Anatomy perderà un altro dei suoi protagonisti il prossimo anno, TVLine ha dichiarato in esclusiva che Jerrika Hinton, che ha interpretato il ruolo della dottoressa Stephanie Edwards fin dl 2012, a partire dal prossimo anno non sarà annoverata tra i regular dello show sicuramente dovuto al fatto che l’attrice si è aggiudicata il ruolo della protagonista nel nuovo dramma di Alan Ball che andrà in onda sulla HBO nella prossima stagione televisiva.

L’attrice è stata sul punto di lasciare già il suo ruolo lo scorso anno quando era entrata nel cast di Toast, un’altra serie di Shondaland e quando già si parlava di ridurre la sua presenza in Grey’s Anatomy per darle l’opportunità di recitare in entrambe le serie, la ABC ha deciso di non produrre più lo show, motivo per cui la dottoressa Edwards è tornata sul set dello show.

Non è ancora chiaro in che modo il personaggio sarà fatto uscire dallo show se in maniera definitiva o meno, permettendole così di tornare per sporadiche apparizioni come guest star, tecnicamente il medical drama non è ancora nemmeno stato rinnovato per la stagione 14, anche se gli ottimi rating la danno come rinnovata.

Le uscite di scena più recenti nello show sono state quella molto chiacchierata di Patrick Dempsey e quella decisamente più discreta di Sara Ramirez, Derek Shepherd è stato ucciso in un incidente d’auto nella stagione 11 mentre Callie Torres ha lasciato la serie l’anno successivo per seguire la sua compagna e stabilirsi in un’altra città con la figlia.

La tredicesima stagione di Grey’s Anatomy va in onda negli Stati Uniti ogni giovedì sulla ABC.