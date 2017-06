Grey’s Anatomy: Kim Raver torna nella quattordicesima stagione

Kim Raver tornerà sul set della quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy.

L’attrice newyorchese indosserà il camice bianco per due diverse serie: la Raver è stata infatti scritturata recentemente per interpretare il chirurgo, la dottoressa Bergstein, nella prossima stagione di Showtime, Ray Donovan, la quinta che andrà in onda a partire dal domenica 6 agosto, ma oltre a questo ruolo, TV Line ha annunciato che l’attrice tornerà anche ad interpretare il personaggio della dottoressa Teddy Altman nella quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy.

Il personaggio di Teddy Altman era andato via dalla serie alla fine dell’ottava stagione avendo accettato la posizione di capo del Comando Medico nell’Esercito, dopo che Meredith, Cristina e gli altri erano scampati all’incidente aereo che li aveva visti coinvolti e che aveva reclamato le vite di Lexie Grey e Mark Sloan. Poi, in occasione del finale della tredicesima stagione, Owen era stato chiamato proprio da Teddy che l’ha avvisato del ritrovamento di sua sorella Megan, nonché ex fidanzata di Owen. Il ritorno della Raver, quindi, che comparirà solo come guest star e non tornerà come regular, è sicuramente legato alla storyline della sorella di Owen che, con tutti i problemi che ha con la neo moglie e lo shock del ritrovamento di Megan, avrà certamente bisogno di un’amica a confortarlo.

La quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy tornerà presumibilmente negli Stati Uniti a settembre sulla ABC.