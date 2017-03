Grey’s Anatomy: Matthew Morrison nel ruolo del marito di Jo Wilson

Il ruolo tanto annunciato in Grey’s Anatomy è stato finalmente assegnato: sin da quando Jo Wilson ha confessato a Alex Karev di essere sposata e di essere fuggita da un marito violento, i fan hanno atteso il momento di vedere il terribile personaggio entrare nel cast della serie, e siccome non esiste show della Rhimes senza dramma sono stati prontamente accontentati. Matthew Morrison (il Will Schuester di Glee) interpreterà così il ruolo del marito violento di Jo.

Nonostante la ABC non abbia ancora ufficialmente confermato di aver scritturato l’attore, come scritto da TVLine, venerdì scorso sui social media sono apparse delle foto di Morrison che girava una scena di Grey’s Anatomy assieme a Justin Chambers (che interpreta appunto il suolo del dottor Alex Karev, coinvolto sentimentalmente con Jo) a Los Angeles. Lo stesso giorno Morrison ha rivelato sul suo profilo Instagram che che sta interpretando un personaggio il cui nome è dottor Paul Stadler, anche se ha omesso di confermare se il ruolo era nel dramma Grey’s Anatomy.

Il mese scorso era uscita per la prima volta la notizia che Shonda Rhimes stesse cercando un attore per il ruolo di un personaggio di circa quarant’anni che avrebbe dovuto interpretare un nuovo dottore “affascinante, carismatico e seducente,” ma anche manipolatore e con un lato decisamente oscuro. Il personaggio apparirà alla fine di questa tredicesima stagione e ritornerà probabilmente nella successiva, già rinnovata quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy.

Qui di seguito il post in cui Morrison annuncia ai fan il suo ritorno sulla scena.

Matthew Morrison’s IG story confirmed it’s him in #GreysAnatomy episode 13.23! 😂 He says he’s playing Dr. Paul Stadler pic.twitter.com/ckaaz62r4G — JustinChambersOnline (@JChambersOnline) 25 marzo 2017

La tredicesima stagione di Grey’s Anatomy va in onda negli Stati Uniti ogni giovedì sulla ABC.