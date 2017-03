Grey’s Anatomy: tutti gli spoiler dal PaleyFest di Los Angeles

Dopo il panel delle serie di The CW, al Dolby Theatre di Los Angeles è stata la volta del cast di Grey’s Anatomy di riunirsi davanti al folto pubblico di fan della serie della ABC creata da Shonda Rhimes e giunta alla sua tredicesima stagione. Sul palco sono intervenuti Ellen Pompeo, Justin Chambers, Chandra Wilson, James Pickens, Jr., Kevin McKidd, Jessica Capshaw, Jesse Williams, Sarah Drew, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Jerrika Hinton, Kelly McCreary, Jason George, Martin Henderson, Giacomo Gianniotti e la produttrice esecutiva Debbie Allen.

Il pubblico ha potuto vedere in anteprima il 18° episodio della stagione che ha segnato il debutto dietro la macchina da presa della protagonista Ellen Pompeo, che andrà in onda negli USA il 30 marzo, una puntata ad alto contenuto emotivo che parlerà di Maggie (Kelly McCreary) e del tumore di sua madre Diane (LaTonya Richardson Jackson) che purtroppo è progredito. Parlando della sua esperienza come regista, l’attrice ha detto di aver sempre voluto farlo e che, avendo recitato nella serie da 13 anni, non era propriamente nervosa grazie alla professionalità del cast ed al fatto che la sua mentore Debbie Allen le è sempre rimasta accanto.

Per quanto concerne la coppia Jackson (Jesse Williams)/April (Sarah Drew) il pubblico, dopo l’episodio della scorsa settimana, ha domandato se i due sarebbero tornati a fare coppia fissa e la Drew ha risposto:

Penso che la cosa più importante sia che si è capito che tra queste due persone c’è molto amore e rispetto, si conoscono molto bene, quindi sia che la loro storia d’amore progredisca, sia che rimangano amici, quanto meno sappiamo che le cose tra loro vanno bene.

Anche la coppia Meredith/Nathan Riggs (Martin Henderson) sembra essere in un impasse, soprattutto a causa dei sentimenti che Maggie aveva manifestato per Riggs e quando alla Pompeo è stato chiesto se Meredith sceglierà sua sorella invece di Riggs, la sua risposta è stata:

“Le donne devono rimanere unite“, osservazione alla quale Henderson ha ribattuto: “Lo accetterei, ma mi dispiacerebbe, perché tutti gli uomini sanno di non poter diventare grandi senza una donna accanto“, l’attore ha poi spiegato come non veda l’ora di poter approfondire il personaggio di Riggs e vederlo coinvolto in una relazione, che sia platonica o meno, per mostrare che genere di persona egli sia davvero.

Per quanto riguarda invece Amelia (Caterina Scorsone) ed Owen (Kevin McKidd), il loro futuro non sembra molto positivo ora che Amelia ha confessato di non volere figli:

“Owen vuole una famiglia con tutto se stesso, quindi per lui le cose sono veramente difficili,” ha spiegato McKidd. “E’ una persona con molti problemi causati dal suo passato e pensa che dei la soluzione a questi problemi sia avere una famiglia, ma lei al momento non li vuole, così sta aspettando, la ama ed è davvero torturato da questa situazione, vedremo cosa succederà“.

La Capshaw ha parlato della relazione di Arizona con Eliza (Marika Domińczyk), dicenso che questa stagione le sta dando la possibilità di creare qualcosa di nuovo per il suo personaggio, anche senza sapere se questa storia sarà o meno a lungo termine.

Per quanto riguarda invece Alex e Jo, Chambers ha detto che lui vuole sposarla e quando gli è stato chiesto se preferirebbe che il suo personaggio finisse con Jo o qualcun altra, lui ha risposto:

Tutto è possibile, specialmente in Grey’s Anatomy, chi lo sa? Potrebbe finire per mettersi con Catherine! Mi piacerebbe comunque vedere come potrebbe progredire la relazione tra lui e Jo.

La tredicesima stagione di Grey’s Anatomy va in onda negli Stati Uniti ogni giovedì sulla ABC.