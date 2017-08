Grey’s Anatomy: tutti gli spoiler sulla quattordicesima stagione

Come era da prevedersi, nella quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy incontreremo nuovamente il violento marito di Jo Wilson (Camilla Luddington), che sarà interpretato da Matthew Morrison (Glee) il quale, in un’intervista con The Argonaut, ha confermato che il suo personaggio, Paul Stadler, avrà un ruolo predominante nella prossima stagione del dramma della ABC. Morrison ha debuttato nello show solo per una breve apparizione in uno degli ultimi episodi della tredicesima stagione in cui Alex (Justin Chambers) lo aveva raggiunto ad una conferenza nella quale era relatore ed immaginava diversi modi per vendicarsi su di lui per quanto subito da Jo a causa sua.

“Esploreremo più approfonditamente la storia di Jo“, ha anticipato la Luddington durante i TCA. “Con questa trama che tratterà il problema della violenza domestica vogliamo mostrare i danni emotivi che una persona può subire, cosa scateni la violenza ed in che modo abbia effetto sulle relazioni che Jo ha avuto dopo, in sostanza cosa ha passato, per finire – si spera – con la guarigione finale. Sarà una trama molto intensa da interpretare, ma sono onorata di avere questa opportunità di poter affrontare qualcosa di così complesso.”

per un nuovo personaggio che arriva ce n’è un altro che parte: Marika Dominczyk, che si era unita al cast lo scorso anno nel ruolo della dottoressa Eliza Minnick, che aveva portato non poco scompiglio all’interno del Grey Sloan prima di allacciare una relazione sentimentale con la dottoressa Arizona Robbins (Jessica Capshaw), non tornerà il prossimo anno, una notizia che non dovrebbe cogliere di sorpresa i fan della serie, soprattutto dopo che la Minnick – peraltro mai particolarmente amata dal pubblico – aveva annunciato ad Arizona di essere stata licenziata in tronco dalla Bailey.

Un altro ingresso nel cast, annunciato questa volta da EW, sarà quello dell’italianissima Stefania Spampinato che approderà nell’ospedale di Seattle nel ruolo della sorella di Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), Carina DeLuca. Il nuovo dottore porterà non poco scompiglio nella vita di Andrew:

“Con l’arrivo della sorella, avremo modo di approfondire il personaggio di Andrew“, ha anticipato l’attore. “Quando sua sorella arriverà in ospedale, vedremo una nuova dinamica e per lui non sarà esattamente una bella notizia, perché sarà parecchio frustrato. Carina in campo medico svolge una professione interessante e controversa che mette a disagio il fratello ed il fatto che lei lavori nello stesso ospedale gli crea dei problemi, anche se lei piace a tutti i suoi colleghi. Oltre a lavorare assieme carina aiuterà ad approfondire la storia dei DeLuca e di come sia arrivato a Seattle dall’Italia e parleranno un po’ in italiano, cosa che sarà piacevole per i nostri fan d’oltre oceano, soprattutto perché lo show ha molto successo da noi“.

La quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy riprender negli Stati uniti con un episodio di due ore, giovedì 28 settembre sulla ABC.