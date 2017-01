Guida ai Pilot: quali sono gli show della stagione 2017-18 [prima parte]

Nonostante la curiosa situazione nell’attuale panorama televisivo in cui, apparentemente, molti network hanno preso la decisione di attendere ancora prima di cancellare alcuni degli show ordinati lo scorso anno, anche al netto di ascolti molto bassi, si sta delineando comunque la stagione TV 2017-18 con nuovi pilot e storie, ecco quali sono.

THE CROSSING

NETWORK: ABC

AUTORI: Dan Dworkin, Jay Beattie

L’America a 250 da oggi è devastata dalla guerra ed alcuni rifugiati cercano riparo in una piccola città americana. Lo sceriffo locale, un ex agente dell’FBI ed una madre alla ricerca della figlia dispersa sono i protagonisti del pilot della ABC con alla base una sorprendente cospirazione.

DECEPTION

NETWORK: ABC

AUTORI: Chris Fedak

La carriera della superstar Cameron Black viene rovinata da uno scandalo ed il famosissimo mago potrà usare le sue capacità solo all’FBI, diventando il primo illusionista al mondo a fare consulenza per il Bureau. L’uomo aiuterà così a risolvere crimini e ad incastrare criminali grazie alla sua arte.

START-UP

NETWORK: ABC

AUTORI: Matt Tarses

La ABC ordina una nuova commedia dal titolo Start-Up con protagonista Zach Braff (Scrubs). Lo show seguirà la storia di un padre e giornalista che lascerà il suo lavoro per cominciare un nuovo business, Braff dirigerà il pilot e fungerà anche da produttore esecutivo.

DOOMSDAY

NETWORK: ABC

AUTORI: Mark Bianculli, VJ Boyd

Lo show seguirà la storia un gruppo di alcune delle menti scientifiche e dell’intrattenimento più brillanti con il compito di immaginare possibili disastri e le loro soluzioni subito dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre.

THE GOOD DOCTOR

NETWORK: ABC

AUTORI: David Shore

Lo show parla della vita di un mago della chirurgia affetto dalla sindrome del savant. Dopo essere stato assunto nel reparto pediatrico di un famoso episodio, solleverà il dubbio se la sua incapacità di legare emotivamente con i suoi pazienti possa influire sulle sue abilità di medico.

LIBBY & MALCOLM

NETWORK: ABC

AUTORI: Kenya Barris, Vijal Patel

CAST: Felicity Huffman (American Crime), Courtney B. Vance (The People v. O.J. Simpson), Jahi Winston (Feed the Beast).

Due opinionisti, marito e moglie, rivali sul lavoro dovranno trovare un compromesso per conciliare la loro vita professionale con quella privata.



RAISED BY WOLVES

NETWORK: ABC

AUTORI: Diablo Cody

Adattamento dell’omonima serie inglese, la commedia a camera singola seguirà Sheila Gable, descritta come una donna tosta che fa di tutto per supportare i suoi cinque eccentrici figli in una piccola città del MidWest.

THE TRUSTEE

NETWORK: ABC

AUTORI: Jay Scherick, David Ronn

La commedia segue le avventure di una poliziotta e del suo improbabile partner, un ex carcerato che sta finendo di scontare la sua sentenza facendo lavori manuali per i Distretto di Polizia. Sebbene i due abbiano punti di vista opposti sul crimine la loro finirà per essere una perfetta partnership.

SENZA TITOLO

NETWORK: ABC

AUTORI: Jeremy Bronson

CAST: Brandon Micheal Hall (Search Party)

Un rapper idealista si candida al Senato e viene letto contro ogni previsione e finirà per sorprendere tutti per il suo naturale talento per il nuovo lavoro.

SENZA TITOLO

NETWORK: ABC

AUTORI: Marc Cherry

CAST: Reba McEntire (Reba), Amanda Detmer (Necessary Roughness)

Ruby Adair, sceriffo della piccola città di Oxblood in Kentucky unirà le forze con un agente dell’FBI inviato sul posto per aiutarla a risolvere un complesso crimine. I due formeranno una particolare partnership mentre lo sceriffo farà conoscere all’agente lo strano e bizzarro assortimento degli abitanti del piccolo centro.

SENZA TITOLO

NETWORK: ABC

AUTORI: Paul Davies

Lo show si svolge nel distretto della corte federale di New York, chiamato la “Corte Madre” e seguirà le storie degli avvocati dell’accusa e della difesa nella vita professionale e privata mentre affrontano alcuni dei casi di maggiore profilo del paese.

MARVEL’S THE INHUMANS, già ordinata la serie

NETWORK: ABC

AUTORI: Scott Buck

La serie in otto episodi racconterà la storia mai narrata prima delle avventure di Black Bolt e della famiglia reale.

TEN DAYS IN THE VALLEY, già ordinata la serie

NETWORK: ABC

AUTORI: Tassie Cameron

CAST: Kyra Sedgwick (The Closer), Erika Christensen (Parenthood), Malcolm-Jamal Warner (The People v. O.J. Simpson), Felix Solis (The Good Wife), Adewale Akinnuoye-Agbaje (American Odyssey, Hunted), Francois Battiste (The Family, The Good Wife), Currie Graham (Westworld, Longmire), Nelson Lee (NCIS: New Orleans, The Night Shift), Abigail Pniowsky (Arrival), Josh Randall (Pitch, Quarry), Ali Stroker (Glee), Ella Thomas (Ballers, NCIS: Los Angeles), Beth Triffon (Dr. Ken, The Middle), Mark L. Young (Code Black)

La serie in dieci episodi racconta la storia della produttrice televisiva Jane Sadler, la cui figlia scompare nel nulla.

9J 9K AND 9L

NETWORK: CBS

AUTORI: Dana Klein, Mark Feuerstein

CAST: Mark Feuerstein (Royal Pains)

Una commedia familiare ispirata alla vita di Mark Feuerstein che cerca di trovare la propria indipendenza pur vivendo nell’appartamento 9K in cui era cresciuto, accanto all’appartamento 9J dei suoi genitori ed il 9L in cui vivono il fratello, la cognata ed il loro bambino.

ME, MYSELF & I

NETWORK: CBS

AUTORI: Dan Kopelman

Una commedia a camera singola che segue la vita di un uomo nell’arco di cinquant’anni. Lo show si concentrerà in tre momenti precisi della sua vita, nel 1991, quando aveva 14 anni, nel presente, a 40 anni e nel 2042 a 65 anni.

THE GET

NETWORK: CBS

AUTORI: Bridget Carpenter

Un team di giornalisti che scrivono sul web denunciano storie di ingiustizia usando metodi non convenzionali di indagine.

KILLER INSTINCT (fka Dr. Death)

NETWORK: CBS

AUTORI: Michael Rauch

CAST: Alan Cumming (The Good Wife)

Lo show è basato sul romanzo di James Patterson e segue la storia di ex operativo della CIA che si è ricostruito una vita normale come professore ed autore, viene risucchiato dalla sua vecchia vita per fermare un serial killer in fuga.

MISSION CONTROL

NETWORK: CBS

AUTORI: Andy Weir

Una nuova generazione si astronauti della NASA e di scienziati deve equilibrare la loro vita privata e professionale mentre partecipa ad una missione senza margine di errore.

PERFECT CITIZEN

NETWORK: CBS

AUTORI: Craig Turk

L’ex Consigliere Generale della NSA viene coinvolto come spia in uno scandalo internazionale e si imbarca in una nuova carriera come avvocato a Boston mentre metà della pubblica opinione lo vede come un eroe e l’altra metà come un traditore.

UNTITLED SEAL PROJECT

NETWORK: CBS

AUTORI: Ben Cavell

Lo show segue le vite di alcuni Navy SEAL nei loro allenamenti e nella pianificazione ed esecuzione di pericolose missioni.

DYNASTY

NETWORK: The CW

AUTORI: Josh Schwartz e Stephanie Savage

The CW ordina ufficialmente il pilot di Dynasty, ideato dagli autori di Gossip Girl, Josh Schwartz e Stephanie Savage, la serie è descritta come un “moderno reboot della serie che segue la storia della faida tra due ricche famiglie americane, i Carrington ed i Colby, raccontata dal punto di vista di due donne Fallon Carrington – la figlia del miliardario Blake Carrington – e la sua futura matrigna, Cristal, una donna di origini ispaniche.“