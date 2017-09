Gunpowder: Kit Harington protagonista della serie della BBC

La BBC ha rilasciato il primo teaser del nuovo dramma storico con protagonista Kit Harington (Game of Thrones), intitolato Gunpowder che vede tra i protagonisti anche l’attrice Liv Tyler.

La nuova serie sarà divisa in tre puntate ed andrà in onda su BBC One di domenica e racconta la storia della Congiura delle Polveri del 1605, il fallimentare complotto ordito da un gruppo di cattolici inglesi ai danni di re Giacomo I. Il piano ideato da Robert Catesby, interpretato appunto da Harington, prevedeva di far esplodere la Camera dei Lord ed uccidere il re in occasione della cerimonia di apertura del Parlamento, lo State Opening e di rapire i figli del re nel caso non fossero stati presenti all’evento, un giorno ancora commemorato in Inghilterra ogni 5 novembre.

Come si sente nel teaser, un vendicativo Catesby annuncia:

“Mia moglie è morta, il mio nome è in disgrazia, i mie amici e la mia famiglia sono stati torturati ed impiccati, dobbiamo colpirli al cuore, i ragazzi accenderanno la miccia ed io, Robert Catesby, farò saltare in aria il re e tutti i suoi uomini, per sempre“.

Oltre a Harington nel ruolo di Robert Catesby, la mente della cospirazione, troviamo nel cast Liv Tyler in quello di sua cugina Anne Vaux, che viene coinvolta nella cospirazione, Tom Cullen (Downton Abbey) che sarà invece Guy Fawkes, uno dei compagni di Catesby e Peter Mullan, Edward Holcroft, Shaun Dooley, Robert Emms, Derek Riddell e Mark Gatiss. La serie non solo racconterà la nascita del piano dei cospiratori, ma anche le indagini di Robert Cecil (Gatiss), il capo degli agenti del re.

La serie è firmata da Ronan Bennett (Public Enemies) e diretta da J. Blakeson (The 5th Wave) e sarà distribuita a livello internazionale dalla Endemol Shine International.