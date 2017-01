Handmaid’s Tale: tutto quello che sappiamo della serie di Hulu

Basata sul romanzo di Margaret Atwood Il racconto dell’ancella, la nuova serie The Handmaid’s Tale in arrivo su Hulu esplorerà, proprio come il libro, i temi della sottomissione della donna in un futuro distopico dominato dagli uomini che hanno spogliato le donne di ogni diritto, usandole come donne di servizio e veicolo per la procreazione. Tra la serie ed il romanzo, pubblicato nel 1985, vi sono tuttavia alcune evidenti differenze, come il fatto che dallo show, sia stato eliminato l’elemento razziale che permea invece il libro. Una decisione, ha dichiarato il produttore esecutivo Bruce Miller, presa per adattare al meglio la serie ai nostri tempi e la storia raccontata dal romanzo in una serie televisiva.

Tra le protagoniste della serie, la cui prima stagione avrà dieci episodi, troviamo anche Alexis Bledel, la dolce Rory di Una mamma per amica, e Elisabeth Moss, che interpreta una domestica di nome Offred, in questa terribile società che faceva parte una volta di quelli che sono gli Stati Uniti che oggi conosciamo, le donne sono obbligate ad una schiavitù sessuale volta a ripopolare un mondo ormai devastato

La Bledel interpreterà il ruolo di Ofglen, un’amica di Offred, che – inizialmente – sembra completamente soggiogata dalle regole della società in cui vive, per poi scoprire invece che è una ribelle ed una sovversiva, oltre ad essere lesbica.

Tra gli altri attori nella serie troviamo anche Joseph Fiennes (American Horror Story), Yvonne Strahovski (Chuck) Max Minghella (The Mindy Project), Ann Dowd (The Leftovers), Samira Wiley (Orange is the New Black) e Madeline Brewer (Hemlock Grove).

The Handmaid’s Tale sarà disponibile sulla piattaforma Hulu a partire dal 26 aprile.