Hannibal: Bryan Fuller parla del possibile ritorno della serie

Parlare di revival per una serie conclusasi come si è conclusa Hannibal, il cui finale di stagione è andato in onda il 29 agosto del 2015 sulla NBC, ci sembra un uso improprio del termine, ma sta di fatto che il suo eccentrico autore Bryan Fuller, sembra intenzionato a far tornare sugli schermi uno degli show televisivi più raffinati ed insieme violenti che siano mai stati trasmessi.

Lo showrunner della serie con protagonisti Hugh Dancy e Mads Mikkelsen ha infatti cinguettato qualche giorno fa che sarebbe “in trattative” per un possibile ritorno di Hannibal:

“Non potevamo cominciare a parlarne prima dello scadere dei due anni dalla messa in onda della terza stagione e Martha De Laurentiis ha affrontato il discorso. E’ una cosa che richiederà tempo“.

Conversations couldn’t start until 2 years after the final airing of season 3. @neoprod has started those conversations. This takes time. — Bryan Fuller (@BryanFuller) 9 agosto 2017

Come premesso da Fuller nel suo tweet, i diritti per un’eventuale ritorno della serie non erano disponibili, ma ora che questo periodo di tempo è trascorso, la produttrice Martha De Laurentiis si sarebbe dimostrata interessata ad affrontare la questione tanto da organizzare un incontro con Fuller, così come dimostra un successivo tweet della produttrice stessa, che la vede in compagnia dello showrunner.

Comunque vadano le cose, c’è da dire che siamo sicuramente solo ai primi passi di un progetto che – se mai andrà davvero in porto – richiederà comunque molto tempo per concretizzarsi, al momento nessun Network si è fatto avanti per poter eventualmente trasmettere una quarta stagione dello show e lo stesso Fuller al momento è impegnato con American Gods, su Starz. Dancy, che ha interpretato l’agente dell’FBI Will Graham, aveva dichiarato a TVLine che per parlare di un revival si sarebbero dovuti aspettare almeno 4/5 anni, ma aggiunse anche che tutti probabilmente sarebbero risaliti a bordo in un battibaleno, compresa la sua co-star Mads Mikkelsen.

Fuller era tornato sull’argomento anche lo scorso anno, dichiarando il suo desiderio di voler creare una miniseria ispirata al Silenzio degli Innocenti:

“Ci sono molti interessanti aspetti nascosti da esplorare in una serie televisiva… spero che riusciremo a raccontare questa storia“.

E voi, Fannibal italiani, cosa ne pensate? Sareste contenti di vedere tornare la serie per una quarta stagione?