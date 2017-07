Hawaii Five-0: Grace Park e Daniel Dae Kim fuori dalla serie

Le acque hawaiane sono tutt’altro che tranquille ultimamente, soprattutto sul set dello show della CBS giunto alla sua ottava stagione: Hawaii Five-0.

Così come riportato da TVline, due dei co-protagonisti dello show, nella serie fin dagli esordi, gli attori Grace Park e Daniel Dae Kim, non torneranno per la prossima stagione. I fan della serie potranno comunque sapere cosa è successo ai loro personaggi con la première della nuova stagione, in onda venerdì 29 settembre sulla CBS, in cui verrà rivelato il destino di Kono Kalakaua, rimasta personalmente coinvolta in un’indagine su un gruppo di trafficanti del sesso e Chin Ho Kelly, che ha lasciato la squadra per unirsi all’unità di San Francisco.

L’uscita di scena dei due attori, arriva poco dopo l’annuncio che l’ottava stagione sarà l’ultima per l’attore Alex O’Loughlin e sarebbe legata ad una contrattazione fallita ed al tentativo da parte di Park e Kim di ottenere la stessa paga di O’Loughlin e Scott Caan.

“Non dimenticherò mai l’incontro con Daniel quando ancora stava scrivendo l’episodio pilota e la certezza di non voler nessun altro attore ad interpretare il personaggio di Chin Ho Kelly,” ha commentato lo showrunner Peter M. Lenkov. “Non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, ma Daniel è stato fondamentale per il successo ottenuto da Hawaii Five-0 in questi sette anni e personalmente è stato un privilegio conoscerlo. Grace ha regalato bellezza e serenità a questa serie in ogni episodio,” ha proseguito Lenkov. “E’ stata un’instancabile collaboratrice, ci ha aiutato a costruire il suo personaggio fin dal primo giorno. Saranno sempre parte della nostra ohana [famiglia]. Ci mancheranno e auguriamo ad entrambi il meglio“.

Questo il commento di Daniel Dae Kim:

“mi dispiace confermare tutto. Non tornerò sul set di Hawaii Five-0 la prossima settimana quando la produzione riprenderà. Anche se ho dato la mia disponibilità, la CBS non si è dimostrata disponibile a chiudere un accordo per un nuovo contratto, quindi ho preso la difficile decisione di non tornare.” Sebbene l’attore abbia dichiarato quanto triste sia per lui lasciare la serie, “il sentimento predominante è la gratitudine per la nostra troupe, gli autori e tutti coloro che hanno lavorato per lo show e specialmente per il cast che non ha fatto che supportarmi in tutto quest periodo. Loro e la troupe sono stati la mia seconda famiglia per sette anni e gli auguro tutto il successo per l’ottava stagione… ed oltre“.

In seguito alle voci nate sull’uscita di scena dei due attori, entrambi di origine asiatica, in un ambiente come quello delle serie TV che ancora combatte con problemi di esclusività e parità di condizioni per tutti gli attori, a prescindere dalle loro origini e dal colore della pelle, la CBS ha sentito la necessità di rilasciare a Deadline la seguente dichiarazione:

“Daniel e Grace sono stati dei membri importanti e di valore di Hawaii Five-0 per sette anni. Non volevamo perderli ed abbiamo provato in tutti i modi a tenerli con noi facendo loro un’offerta significativa e proponendogli un considerevole aumento di stipendio. Non avendo potuto raggiungere un accordo, ci separiamo da loro con grande rispetto per il loro talento e per il loro ruolo di ambasciatori dello show dentro e fuori dallo schermo e speriamo di poter lavorare con loro in futuro“.