Hulu e J.J. Abrams insieme per Castle Rock, antologia di Stephen King

Hulu prepara quello che sembra essere un successo già annunciato, il servizio di streaming ha infatti ordinato l’antologia dal titolo Castle Rock, il nome della cittadina in cui Stephen King, il maestro dell’orrore, ha ambientato alcuni dei suoi romanzi.

Sulla falsa riga di American Horror Story, in diverse stagioni la nuova serie racconterà le storie di alcuni dei personaggi descritti nei romanzi di King che abitano appunto la cittadina di Castle Rock. ogni anno vi saranno personaggi diversi, ma allo stesso tempo le varie stagioni saranno unite da un filo narrativo comune.

A produrre il progetto saranno Sam Shaw (Manhattan) e Dusty Thomason, oltre alla Bad Robot di J.J. Abrams.

Per ora non sono stati aggiunti ulteriori particolari, come una data per la première o il numero di episodi per stagione. Nei romanzi Castle Rock è una cittadina del Maine in cui Stephen King ha appunto ambientato molti romanzi, il primo dei quali La zona morta del 1979. La città è anche citata tra gli altri in Cujo, Il corpo, Uncle Otto’s Truck, Mrs. Todd’s Shortcut, La metà oscura, The Sun Dog e Cose preziose.

Castle Rock sarebbe il secondo dramma prodotto da Hulu e tratto da un racconto di King dopo 11.22.63.