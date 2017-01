I prossimi crossover dell’Universo The CW

Gli autori delle serie dell’Universo CW ci avevano promesso che i crossover tra Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow serie non si sarebbero interrotti con Invasion! e infatti, dopo l’annuncio dell’episodio musical tra Supergirl e The Flash che verrà trasmesso il 20 ed 21 marzo, Marc Guggenheim ha annunciato nuovi crossover.

“Nell’episodio di questa settimana di Arrow vedremo il più veloce crossover con The Flash che abbiamo mai concepito,” ha dichiarato il produttore esecutivo della serie in un’intervista radiofonica con SiriusXM.

“Proprio ieri abbiamo fatto un’offerta ad un attore perché riprendesse un ruolo da uno dei nostri show per comparire nel finale di stagione di Legends. Oh, e nel penultimo episodio avremo – non posso essere troppo specifico, ma è una delle cose più divertenti che abbiamo mai fatto nello show. Un personaggio di uno degli altri show comparirà in Legends in un modo che non avete mai visto prima e che potreste non rivedere più, ma che fara squittire i fan di gioia“.

Guggenheim ha anche parlato di un possibile ritorno di Black Siren ed ha anticipato altri spoiler per quanto concerne Legends:

“Vedremo Black Flash in Legends of Tomorrow e Lily Stein apparirà nel prossimo episodio di The Flash, vorrei poter dire che siamo stati così furbi da approfittare del nuovo slot di Legends [che va ora in onda il martedì subito dopo The Flash], ma non lo siamo stati. In un certo avevamo già cominciato a fare pensare a diversi crossover in maniera organica, nell’episodio 11, mentre montavamo una scena d’amore piuttosto focosa, io parlai proprio della possibilità di un nuovo slot per Legends senza sapere che sarebbe successo da lì a poco“.

Legends of Tomorrow va in onda negli Stati Uniti ogni martedì dopo The Flash e Arrow al mercoledì su The CW.