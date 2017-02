I reboot di Charmed e Lost Boys rimandati al prossimo anno da The CW

The Hollywood Reporter ha annunciato in un recente articolo che The CW ha rimandato l’adattamento delle serie Charmed e The Lost Boys alla prossima stagione.

Secondo il popolare sito il network, che ha già ordinato sei nuovi pilot, non avrebbe avuto lo spazio per la messa in onda dei due reboot, rimandando così l’ordine delle serie firmate rispettivamente da Rob Thomas (iZombie) e Jennie Snyder Urman (Jane the Virgin). Alcune fonti hanno dichiarato che Charmed non abbia soddisfatto la dirigenza della CW, anche a causa del fatto che la Urman impegnata nello show con protagonista Gina Rodriguez, non sia riuscita a dedicare al progetto il tempo di cui davvero necessitava. La serie, scritta da Jessica O’Toole e Amy Rardin è descritta come una nuova versione del popolare show, che sarà però questa volta ambientato nel 1976. Il reboot avrà farà qualche riferimento alla serie andata in onda dal 2998 al 2008 per otto stagioni, anche se non è chiaro esattamente come ciò avverrà.

Lost Boys, tratto dall’omonimo film del 1987, è stata concepita dall’autore di iZombie per durare sette stagioni, ciascuna delle quali coprirà dieci anni di storia della comunità di vampiri che fonderà la piccola città californiana di Santa Carla. La prima stagione dovrebbe essere ambientata a San Francisco nel 1976, durante la cosiddetta Summer of Love, nel corso delle stagioni cambieranno ovviamente i personaggi che interpreteranno gli esseri umani, mentre i vampiri resteranno sempre gli stessi.

“Guardando indietro alla storia della CW, sappiamo quali generi di show funzionino per noi,” ha dichiarato il presidente di The CW Mark Pedowitz. “Per noi funzionano storie serializzate, è per questo che su The CW difficilmente vedrete dei procedurali. Allo stesso modo dobbiamo cercare costantemente di aumentare la nostra audience, perché come network di nicchia o che produce solo show per gli adolescenti o un pubblico prevalentemente femminile non potremmo sopravvivere.“

Per la prossima stagione televisiva The CW ha per ora ordinato solo il reboot di Dynasty e la nuova serie di Greg Berlanti, Black Lightning.