Jason George, il dottor Ben Warren nel cast dello spinoff di Grey’s Anatomy

Giungono le prime notizie per lo spinoff di Grey’s Anatomy dedicato ai pompieri.

Jason George, che nella serie della ABC interpreta il dottor Ben Warren, marito di Miranda Bailey (Chandra Wilson) sarà uno dei personaggi fissi del nuovo show – ancora senza un titolo ufficiale – assieme alla già annunciata protagonista Jaina Lee Ortiz, la prima attrice ad essere scelta per il cast della serie.

Non si conoscono i dettagli di come il personaggio di Ben passerà dalla vecchia alla nuova serie, ma si sa solo che questa transizione sarà parte della storyline dedicata al personaggio nella quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy e che l’attore continuerà a fare parte del cast regolare dello show fino a che non inizierà la produzione dello spinoff. Dalle indiscrezioni, sembra anche che sia previsto che il personaggio continuerà comunque a fare sporadiche apparizioni in Grey’s Anatomy anche una volta passato all’altra serie.

Come già annunciato dal TVLine, lo spinoff in questione è stato promosso direttamente a serie a maggio di quest’anno e racconterà la storia di un gruppo di pompieri di Seattle, mostrando le loro vite personali e professionali, sostanzialmente in uno show che sembra sarà molto simile a Chicago Fire della NBC, anche se probabilmente condito dallo stile drammatico e soap-operistico proprio delle serie di Shondaland.

Era da qualche tempo che in casa ABC si parlava di un nuovo spinoff di Grey’s dopo la conclusione di Private Practice, ma la dirigenza del network stava aspettando la giusta ispirazione per Shonda Rhimes:

“Spettava a lei dirci quando avrebbe trovato la giusta ispirazione per qualcosa che avesse senso, ispirazione che è arrivata solo di recente,” ha rivelato Patrick Moran, presidente degli ABC Studios a The Hollywood Reporter. “Abbiamo parlato degli elementi che il pubblico apprezza di più in Grey’s Anatomy, la narrazione emozionante, l’ambiente ad alto rischio fornito dall’ospedale e personaggi femminili forti ed in ruoli di potere e abbiamo deciso di portare queste stesse caratteristiche nello spinoff “.

Nonostante il suo passaggio a Netflix, la Rhimes e la sua partner in Shondaland, Betsy Beers, serviranno da produttrici esecutive della nuova serie che avrà come showrunner Stacy McKee, produttrice esecutiva ed editor di Grey’s Anatomy sin dal suo esordio.

La quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy debutterà negli Stati Uniti giovedì 28 settembre sulla ABC.