Julia Roberts in trattative per entrare nel cast di Homecoming

Il numero delle star di Hollywood che si approcciano alla televisione continua ad aumentare, Deadline ha annunciato in esclusiva che Julia Roberts sarebbe in trattative per entrare nel cast di Homecoming, nuovo dramma in fase di sviluppo presso la Universal Cable Productions con il creatore di Mr. Robot, Sam Esmail.

La serie è basata sull’omonimo podcast di Gimlet Media lanciato a novembre 2016 e che ha da subito attratto diversi produttori per le sue potenzialità: a dicembre 2016 Esmail si è aggiudicato poi i diritti per sviluppare una serie televisiva e Anonymous Content, la stessa casa produttrice di Mr. Robot si occuperà del progetto.

L’eventuale partecipazione della Roberts alla serie non interferirà con gli impegni dell’attrice con Today Will Be Different, miniserie prodotta dalla Annapurna Television e che verrà trasmessa dalla HBO.

Homecoming è un thriller politico che parla di un’assistente sociale (il ruolo che dovrebbe essere della Roberts) che lavora in una struttura governativa segreta, del suo supervisore e di un soldato ed è sviluppato intorno ad una serie di conversazioni telefoniche, sessioni psicoterapiche e conversazioni udite di nascosto. Nel cast del podcast vi sono Catherine Keener, l’assistente sociale, Oscar Isaac, il soldato, David Schwimmer, il supervisore, Amy Sedaris e David Cross.

Homecoming e Today Will Be Different sarebbero le prime serie TV di cui la Roberts farebbe parte come protagonista che, fino ad oggi, nella sua carriera si è limitata solo a qualche apparizione come guest star in show come Friends e Law & Order.