Kate Walsh ricorda l’epica entrata in scena di Addison in Grey’s Anatomy

“Meredith, mi dispiace tanto.”

Queste scarne parole sono tutte quelle che Derek riuscì a dire alla protagonista di Grey’s Anatomy, nonché sua amante Meredith Grey poco prima che la loro bolla di felicità venisse fatta esplodere dall’arrivo di Addison.

“Salve, Addison Shepherd. E scommetto che tu sei quella che scopa con mio marito.” Aggiunge la focosa rossa lasciando l’ignara Meredith completamente senza parole.

“E’ stato un momento fondamentale,” ha dichiarato Kate Walsh ricordando con TVLine la scena andata in onda nel nono episodio della prima stagione dello show andata in onda nel 2005. “A volte mi sento come se quella fosse stata l’unica scena che girai quel giorno, ricordo che a quel momento in particolare fu dedicata molta attenzione e che ricevetti più telefonate per quei 30 secondi davanti alla telecamera che probabilmente per tutto il resto delle scene nel tempo in cui sono rimasta nello show.”

Il personaggio di Addison è rimasto nella serie per le successive due stagioni prima di andare via nel 2007 per lo spinoff Private Practice e la Walsh, che al momento sta recitando in 13 Reasons Why di Netflix, da allora è ritornata in Grey’s per un paio di volte e pensa che la storia di Addison sia conclusa e non sia altro da dire su di lei:

“Penso che abbiamo concluso il suo percorso, non sto dicendo che Shonda Rhimes abbia mai deciso di fare un episodio Addison centrico in cui salutare definitivamente il personaggio, ma in coscienza non c’era altro da aggiungere, abbiamo fatto tutto ciò che doveva essere fatto e sono stati un’esperienza ed un viaggio fantastici.”

La tredicesima stagione di Grey’s Anatomy va in onda negli Stati Uniti ogni giovedì sulla ABC.