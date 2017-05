Kristin Kreuk torna in televisione con un dramma legale.

La CBC, Canadian Broadcasting Company, ha ordinato direttamente a serie 10 episodi di un nuovo dramma legale, senza ancora un titolo ufficiale, ambientato in una piccola cittadina canadese la cui protagonista, nonché produttrice esecutiva, sarà appunto la Kreuk.

Il progetto, nato dalla penna di Brad Simpson (King, Rookie Blue) racconta la storia di Joanne (Kristin Kreuk), un’avvocatessa al culmine della propria carriera professionale che decide di lasciare il famoso studio legale per cui lavora in una grande città, per accettare un caso controverso che viene discusso nella sua città natale, finendo per decidere di rimanere nel luogo da cui è partita.

La produzione della serie partirà quest’estate a Winnipeg, in Canada e al momento non si ha notizia se lo show verrà trasmesso anche negli Stati Uniti e, eventualmente, in quale network.

Kristin Kreuk è divenuta famosa nel ruolo di Lana Lang in Smallville, nel quale ha recitato dal 2001 al 2009, per passare poi al ruolo di protagonista nei panni del detective di polizia Catherine Chandler a fianco di Jay Ryan in Beauty and the Beast, trasmesso negli Stati Uniti da The CW dal 2012 al 2016.