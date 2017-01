La ABC ordina a Shondaland il pilot di un nuovo dramma legale

La ABC prepara già la nuova stagione televisiva ed ordina il pilot di una nuova serie Shondaland, ancora senza titolo, che si svolgerà nel mondo legale.

Scritto dall’autore e produttore esecutivo di Scandal, Paul William Davies, e basato su un’idea di Shonda Rhimes e Betsy Beers, il nuovo show sarà ambientato nel Distretto Sud della Corte Federale di New York, definito “La Corte Madre“. Il dramma seguirà la vita privata e lavorativa di un gruppo di giovani avvocati che si scontrano in tribunale su diversi fronti, sia come difensori che avvocati dell’accusa, mentre affrontano casi di alto profilo e rischio che interessano tutto il paese. Nel puro stile soap-operistico dei prodotti di Shonda Rhimes, ovviamente, la serie è concepita per far appassionare il pubblico alle storie di questi rampanti professionisti della legge, proprio come a suo tempo ed ancora oggi, dopo 13 anni, fanno i medici di Grey’s Anatomy.

Questo non è l’unico progetto che la compagnia di produzione della Rhimes, Shondaland per l’appunto, ha in porto con la ABC quest’anno, né tanto meno il primo legal drama che vedremo nella prossima stagione TV, oltre a questa serie, come accennavamo, ancora senza titolo, Shondaland sta preparando per il network la soap opera su Reba McEntire dal creatore di Desperate Housewives, Marc Cherry.

Il rapporto di lavoro con Shondaland è ormai da anni tra i più fruttuosi del network, alla casa di produzione si deve appunto non solo il successo di Grey’s Anatomy, il dramma con i rating più alti per il network, ma anche il successo di Scandal, How to Get Away With Murder di The Catch, lo show più deludente in quanto ad ascolti e l’ultimo arrivato Still Star-Crossed,un sequel di Gilietta e Romeo che deve ancora trovare posto nella affollata programmazione della ABC.