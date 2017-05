La ABC ordina un offshoot di Grey’s Anatomy

A quattro anni dalla fine di Private Practice, lo offshoot di Grey’s Anatomy che seguiva la storia di Addison Montgomery trasferitasi a Los Angeles, andato in onda sulla ABC per sei stagioni dal 2007 al 2013, il network ha deciso ancora una volta di espandere il franchise di del famoso dramma ambientato in un ospedale di Seattle. Un offshoot, termine che sentiamo meno di sovente di spinoff, avviene quando una serie già conosciuta al grande pubblico lancia un nuovo show, la differenza con lo spinoff è che, nel caso dell’offshoot nessuno dei membri del cast della “vecchia” serie, in questo caso Grey’s Anatomy, passa alla nuova. Con questo sistema i network sfruttano a loro vantaggio la fidelizzazione dei fan ad un prodotto già consacrato dal successo per pubblicizzarne uno nuovo.

Durante gli Upfront della ABC è stato annunciato che il network ha ordinato una nuova serie, che andrà direttamente in produzione, che racconterà la storia di un gruppo di pompieri di Seattle. Il nuovo show sarà scritto dalla produttrice esecutiva di Grey’s Anatomy Stacy McKee e debutterà all’inizio del 2018, presumibilmente dopo la conclusione della quarta stagione di How to Get Away With Murder.

“Nessuno potrebbe riuscire ad intrecciare il pericolo al quale i pompieri sono soggetti nello svolgimento del loro dovere con i drammi che vivono nelle loro vite personali meglio si Shonda Rhimes e la firma dell’ospedale di Grey’s è il perfetto scenario per questo eccitante spinoff,” ha dichiarato il presidente della ABC Entertainment, Channing Dungey, alla stampa.

E nel caso in cui tutto questo avesse fatto suonare un campanello d’allarme nella vostra testa, il vostro istinto non vi tradisce, perché questa nuova serie – ancora senza titolo – che debutterà il prossimo anno, sembra pericolosamente simile a Chicago Fire, show della NBC creato da un altro guru della televisione americana Dick Wol. Lo show della NBC, che segue le avventure di una casa di pompieri a Chicago e racconta le loro vicende personali e professionali, ha debuttato nel 2012 ed è attualmente in onda con la quinta stagione avendo già ottenuto il rinnovo per una sesta. Inoltre anche le vicende di Chicago Fire sono collegate a quelle di un ospedale, il Chicago Med, che ha ottenuto un suo spinoff alla NBC nel 2015 ed è attualmente in onda con la seconda stagione, avendo ottenuto un rinnovo per la terza. Il 2018 sarà quindi un interessante anno per assistere ad un’epica sfida tra affascinanti e coraggiosi pompieri.