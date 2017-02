La CBS ordina il pilot del reboot del film S.W.A.T.

La CBS ordina un altro pilot per la prossima stagione televisiva, un reboot del film S.W.A.T.

Lo show, prodotto da Shawn Ryan (The Shield, The Chicago Code, Last Resort, Timeless), racconterà la storia di un tenente della S.W.A.T. combattuto tra la lealtà verso le sue origini, il suo lavoro ed il suo team quando gli verrà affidato l’incarico di comandare un’unità altamente specializzata, nonché ultima risorsa per fermare il crimine a Los Angeles.

Il dramma sarà firmato da Aaron Rahsaan Thomas (The Get Down, Friday Night Lights) ed è basato sull’omonima pellicola del 2003 con protagonisti Samuel L. Jackson, Colin Farrell, a sua volta tratto da un’altra serie televisiva trasmessa sella ABC per due stagioni a partire dal 1975.

Thomas servirà anche da produttore esecutivo assieme a Ryan, Marney Hochman, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Danielle Woodrow e Justin Lin, che dirigerà anche il pilot.

S.W.A.T. è solo l’ultimo dei molti reboot annunciati per la prossima stagione, assieme a Dynasty (The CW), Behind Enemy Lines (Fox) e What About Barb? (NBC) confermando come i reboot, un format in cui si riprendono solo alcuni degli elementi della pellicola o serie a cui lo show si ispira per fonderli in una nuova formula e trama che vengono in parte riscritte, continuino a mietere successi in televisione con gli originali produttori dei film rivisitati che vengono coinvolti in questi progetti.

Sottolineiamo inoltre come, nello stesso modo in cui lo scorso anno il tema dei viaggi nel tempo fosse tra i più usati per questa stagione televisiva, l’attenzione sembra essersi spostata, per il prossimo anno, sulle serie militari con appunto SWAT, Behind Enemy Lines, Valor, For God and Country, Charlie Foxtrot ed il dramma della CBS senza ancora un titolo ufficiale che parlerà dei Navy SEAL.