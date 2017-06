La NBC ci ripensa e cambia il palinsesto per la prossima stagione

In casa NBC quest’anno i dirigenti sembrano avere le idee piuttosto confuse, dopo aver annunciato, durante gli Upfront di New York, il palinsesto per la nuova stagione televisiva 2017-18, il network è infatti tornato sui suoi passi facendo dei significativi cambiamenti. Proprio come nel caso della cancellazione di Timeless, poi ritirata dopo aver raggiunto un accordo con la Sony, anche in questo caso alla NBC si sono fatti qualche conto in tasca e hanno cambiato idea circa il riposizionamento di uno dei loro cavalli di battaglia, nonché l’indiscusso vincitore della guerra degli ascolti dello scorso anno This is Us.

Con una mossa a sorpresa il network ha così deciso di trasmettere la serie, esattamente come lo scorso anno, al martedì, subito dopo The Voice, invece che spostarlo al giovedì mettendolo così in un’assurda ed inutile competizione con serie come Grey’s Anatomy.

In seguito a questa scelta, la NBC ha ovviamente modificato anche la programmazione del giovedì che adesso vedrà andare in onda Superstore, The Good Place, Will & Grace e Great News. Lo spostamento diThis Is Us ha avuto anche un impatto sullo slot delle 22:00, sia del martedì che del giovedì: Law & Order True Crime: The Menendez Murders, che avrebbe dovuto originariamente seguire This Is Us al giovedì, è stato spostato al martedì, mentre Chicago Fire, passa dal martedì al giovedì dopo la messa in onda delle commedie. Chicago Med verrà trasmesso il martedì alle 22:00 dopo la conclusione della miniserie The Menendez Murders.

Con questo spostamento, inoltre, ci sarà anche il vantaggio che This is Us non dovrà andare in hiatus per lasciare spazio a Thursday Night Football. Qui di seguito la nuova programmazione del network che, sebbene competitivo, lascerà comunque alla programmazione del giovedì un po’ di rifiato.

MARTEDÌ

20:00 The Voice

21:00 This Is Us

22:00 Law & Order True Crime: The Menendez Murders

(22:00 Chicago Med – dopo la conclusione di Law & Order True Crime)

GIOVEDÌ

20:00 Superstore

20:30The Good Place

21:00 Will & Grace

21:30 Great News

22:00 Chicago Fire