La stagione dei pilot [parte prima]: i più quotati per la FOX e la ABC

Maggio sarà il mese dei pilot con le principali emittenti televisive americane, la FOX, la ABC, la NBC, la CBS e The CW, riunite e New York per l’appuntamento degli upfront sui quali, quest’anno pesa la spada di Damocle del possibile sciopero degli autori televisivi che ha imposto ai produttori un serrato tour de force per finire di girare gli episodi pilota prima della scadenza dei contratti con la Writers Guild of America che avverrà il 1° maggio e che crea un alone di dubbio circa la produzione delle nuove serie che verranno scelte dai network. In questo articolo, Deadline, pur con un certo anticipo, ci aiuta a selezionare i pilot più interessanti e che hanno più possibilità di andare in produzione.

FOX

Ghosted commedia paranormale di Craig Robinson-Adam Scott sembra avere buone possibilità.

LA->Vegas, un’altra commedia, ha avuto un ottimo inizio con la scelta di Steve Levitan come regista e Dylan McDermott come protagonista maschile, ma ha incontrato poi qualche difficoltà per trovare una protagonista femminile, scelta caduta poi su Ed Weeks.

Amy’s Brother, commedia prodotta da Melissa McCarthy, Thin Ice dalla creatrice di New Girl, Liz Meriwether e Type-A di Eva Longoria, sembrano avere tutte ottime opportunità.

Per quanto concerne invece i drammi, sembra che per il pilot della Marvel di Matt Nix si stia già parlando di una promozione anticipata, così come The Resident ambientato in un ospedale.

NBC

Household Name commedia multicamera con Carol Burnett è stata una delle serie di cui si è parlato di più e potrebbe formare un’ottima accoppiata con Last Man Standing. Con le sue molte commedie multicamera di successo, la NBC potrebbe avere il parterre più solido tra tutti i network il prossimo anno con, oltre alle già rinnovate o in procinto di esserlo The Middle, Modern Family, The Goldbergs, Black-ish, American Housewife, Fresh Off the Boat, Speechless and Last Man Standing potrebbero aggiungersi gli spinoff di Black-ish e The Goldbergs, anche se è troppo presto per fare previsioni.

Per le commedie a camera singola, si è parlato molto di Raised by Wolves della Berlanti Production, Start Up di Zach Braff, la commedia militare Charlie Foxtrot e Jalen vs. Everybody di Nahnatchka Khan. Libby & Malcolm con protagonisti Felicity Huffman e Courtney B. Vance è stato girato a dicembre e sembrava essere tra i più quotati, ma voce di corridoio hanno rivelato che sono state rigirate molte scene e che le cose non sono andate benissimo durante le riprese del pilot, anche se adesso, i cambiamenti apportati sembrano essere stati ricevuti positivamente.

Il creatore di Desperate Housewives potrebbe tornare presto nel network grazie al suo dramma ambientato in una piccola città con protagonista Reba McEntire, poi c’è il dramma legale di Paul William Davies che potrebbe sostituire The Catch se non venisse rinnovato. Deception dramma sull’illusionista che collabora con l’FBI di Chris Fedak e della Berlanti Production è uno dei pilot con i budget più alti e poi c’è The Gospel of Kevin con protagonista Jason Ritter.

Domani la seconda parte dell’articolo con le serie più promettenti della NBC, CBS e The CW.