La stagione dei pilot [parte seconda]: i più quotati per la NBC, CBS e The CW

Grazie a Deadline torniamo a parlare dei pilot, questa volta della NBC, CBS e The CW che avranno più probabilità di ricevere un ordine come serie.

NBC

Rise è un dramma che parla del club di teatro di un liceo creato da Jason Katims e Jeffrey Seller e Reverie, con protagonista Sarah Shahi, parla di un ex detective specializzata nel comportamento umano, entrambi gli episodi pilota sembrano avere ottime possibilità di tramutarsi in un ordine ufficiale per la serie.

Per quanto concerne le commedie si è guadagnata una certa attenzione Champions di Charlie Grandy e Mindy Kaling, così come The Sackett Sisters con protagonista Tina Fey. Anche What About Barb? e Spaced Out sembra possibile che ottengano un ordine completo.

CBS

Per la CBS e per quanto concerne i drammi, sono stati citati Instinct con Alan Cumming e SEAL con David Boreanaz, appena uscito dalla lunga esperienza di Bones dopo 12 anni. Nonostante un inizio turbolento dopo un cambio di ben due showrunner in corsa, anche di The Get. Mission Control, dramma giornalistico, si parla bene. Per quanto concerne invece i pilot già promossi a serie citiamo S.W.A.T. e Young Sheldon, il prequel dedicato alla vita del giovane Sheldon Cooper che sarà trainato dal campione di ascolti The Big Bang Theory. Poi abbiamo la commedia familiare multicamera 9J, 9K & 9L, creata da Mark Feuerstein e Dana Klein, mentre le altre commedie presentate al network sembrano avere un futuro più incerto, inclusa Me, Myself & I.

THE CW

Tra i titoli di cui si più parlato per quello che sta diventando sempre di più il network dei supereroi, spicca Black Lightning pilot prodotto da Berlanti al quale la Fox ha rinunciato all’ultimo minuto e che è stato poi ereditato da the CW. Il reboot di Dynasty è un altro di quei pilot di cui si è discusso molto e che probabilmente verrà promosso a serie. Sempre da Berlanti, nasce l’idea di Searchers serie drammatica che segue le storie di due ragazzi, Cooper e Fable Brooks, he si mettono alla ricerca dei genitori dispersi in mare ben dieci anni prima. per quanto concerne le commedie, avendo il network due show molto forti, Jane the Virgin e Crazy Ex-Girlfriend, non è certo che decida di aumentare le file del genere, ma se dovesse decidere di farlo, tra cui scegliere ci sono Life Sentence con Lucy Hale e Insatiable con Debby Ryan.