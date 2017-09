La stagione TV è al via: gli spoiler e le anticipazioni per 22 show [parte 1]

Come ogni anno, all’inizio della stagione televisiva, il sito di Ausiello, TVLine, rilascia una serie di succosi spoiler per gli show in procinto di cominciare. Quest’anno, in generale, le date di inizio delle serie sono slittate più del solito, segnando fine settembre/inizio ottobre come periodo “caldo” per gli appassionati del genere che vedranno il debutto di molti show nuovi e soprattutto il ritorno sullo schermo dei loro beniamini.

Siete pronti a questa cascata di spoiler ed anticipazioni? Diamo quindi fuoco alle polveri con la prima parte dell’articolo!

ARROW

La sesta stagione riprenderà a pochi mesi dalla fine della precedente e rivelerà gradualmente chi sia morto e chi sia sopravvissuto sull’isola, tornando sano e salvo a Star City, il tutto inframmezzato da flashback della terribile post-esplosione – arriveranno inoltre nuove minacce ad incombere su Oliver, incluso Richard Dragon, un personaggio misterioso interpretato da Michael Emerson e l’agente dell’FBI Samandra Watson (Sydelle Noel). “Oliver si troverà in acque pericolose in un modo in cui non lo abbiamo mai visto e Samandra Watson sarà la causa di questi guai“, ha dichiarato la co-showrunner Wendy Mericle. “L’agente si avvicinerà molto alla verità su Oliver“. Tra i sopravvissuti ufficialmente confermati troviamo la Black Canary di Dinah il cui nuovo costume la renderà ancora più impavida, mentre Slade inviterà Oliver a tener fede alla promessa fatta a Lian Yu. “Avremo questa bellissima storia che collegherà Oliver e il suo stesso figlio con il fatto che stia aiutando Slade a trovare suo figlio Joe Wilson.” Per il cui ruolo, tra l’altro, EW ha annunciato in esclusiva è stato scritturato l’attore Liam Hall, il giovane Slade ha seguito le orme di suo padre e si è unito alla A.S.I.S., un’agenzia militare segreta australiana. Dopo anni di combattimenti si trova ora in una prigione in Kasnian sotto il falso nome di Kane Wolfman.

Tra le novità della stagione la rivelazione dell’identità di Vigilante che verrà finalmente rivelata:

“Chi sia e quali siano le sue intenzioni sono cose molto personali,” ha rivelato la Mericle, aggiungendo, “ha una stretta connessione con uno dei regular del cast che speriamo davvero colga i fan completamente di sorpresa“.

La sesta stagione di Arrow debutterà giovedì 21 ottobre su The CW.

BLINDSPOT

La première della terza stagione riprenderà esattamente dove eravamo rimasti alla fine della precedente, con i tatuaggi di Jane che brillano e, secondo il creatore della serie Martin Gero, molte delle domande degli spettatori troveranno una risposta prima della prima interruzione pubblicitaria. “Verranno spiegate molte cose. perché Jane è in un luogo sperduto? perché lei e Weller non si vedono da così tanto tempo? perché è scappata? Tutte queste domande avranno una risposta e poi andranno immediatamente a cercare i loro amici”. Inoltre i fan Jeller (la copia formata dai sue protagonisti) non dovranno preoccuparsi dello stato della loro amata ship. Anche se il rapporto tra Jane e Weller “è un po’ traballante”, Gero assicura che “il primo episodio sarà la puntata Jeller più soddisfacente che abbiamo mai fatto. Sono innamorati, c’è una valida ragione per cui non si vedono da tanto tempo e per cui Weller la sta cercando”.

Quando inoltre gli è stato chiesto se gli agenti Reade e Zapata finiranno per avere anche loro una storia, Gero ha detto, dopo una pausa “potrebbe essere una delle cose che esploreremo in questa stagione”.

La terza stagione di Blindspot debutterà venerdì 27 ottobre sulla NBC.

CHICAGO FIRE

Lo showrunner Derek Haas non ha rivelato chi nella squadra sia sopravvissuto al cliffhanger della scorsa stagione, ma ha avvisato gli spettatori che “potrebbero avere bisogno di qualche fazzoletto” durante la première. L’episodio riprenderà con un teaser davvero emozionante prima di un salto narrativo in avanti di un paio di mesi in cui verranno rivelate “le ramificazioni decisamente emozionanti” dell’incidente. Durante la sesta stagione sarà introdotto il personaggio dell’amica di Sylvie, Hope (Eloise Mumford) che porterà non poco scompigli all’interno della caserma. “Sostanzialmente ha una pessima influenza su tutte le persone con cui viene in contatto”, ha rivelato Haas, aggiungendo che Hope mostrerà di essere interessata ad un collega dell’amica in particolare cosa “che potrebbe causare qualche tensione”. Boden non si tratterrà quando un incendio colpirà la scuola di Donna e Sylvie ed Antonio ricominceranno a frequentarsi, mentre qualcun altro avrà molte relazioni.

Come Casey e Severide prima di lei, Gabby affronterà una situazione pericolosa al di fuori del lavoro quando un parcheggio sotterraneo crollerà nel quarto episodio. “Sarà una puntata dal sapore hitchcockiano in cui ci saranno diverse personalità messe in gioco e altrettanti livelli di reazioni al panico e Gabby dovrà affrontare tutto assieme”. La NBC ha inoltre rilasciato il poster ufficiale della stagione e dai protagonisti coinvolti, sembra che almeno Casey (Jesse Spencer), Mouch (Christian Stolte) ed Herrmann (David Eigenberg) siamo scampati al fuoco ed al cliffhanger del finale di stagione.

La sesta stagione di Chicago Fire debutterà giovedì 28 settembre sulla NBC.

CHICAGO P.D.

Il dramma della NBC porterà una ventata di realismo nella quinta stagione, con storie che riguarderanno tensione razziale, attività terroristiche, immigrazione e riforma della polizia. Il che significa che il lavoro di Voight si è semplicemente fatto più difficile, ha anticipato il produttore esecutivo Rick Eid. “Ci sono molti più controlli sul modo in cui svolge il suo lavoro”. Inoltre il sergente deve affrontare l’uscita di scena di Lindsay, anche se lo farà in maniera molto diversa da Halstead, che adesso ha un nuovo partner nella detective Hailey Upton (il nuovo personaggio fisso Tracy Spiridakos). L’Intelligence accoglierà il ritorno del detective Antonio Dawson, la cui figlia adesso vive con lui, mentre Burgess torna decisa a concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera, che non coinvolge una relazione con Ruzek. “In questa stagione la vedremo in una veste più ambiziosa, mentre cerca di diventare un detective,” ha spiegato Eid. E nonostante la storia tra Burgess e Ruzek sia ormai storia vecchia e Lindsay e Halstead non stiano più assieme “vedremo comunque qualche nuova storia romantica” all’interno dell’unità. Inoltre in un importante episodio vedremo Atwater “affrontare il fatto che il detective ha sostanzialmente la responsabilità di fare da padre surrogato ai suoi fratelli”. Nel frattempo il network ha anche rilasciato il poster Voight-centrico della nuova stagione sula quale campeggia la scritta “Non se ci sono io“.

La quinta stagione di Chicago P.D. debutterà mercoledì 27 settembre sulla NBC.

CRIMINAL MINDS

Scratch tornerà nella première della tredicesima stagione, con i postumi dell’incidente che ha orchestrato e anche se è ormai noto il nome dell’agente che non uscirà vivo dall’incidente, ci sarà un’altra persona che vrà diversi problemi e non a causa dell’incidente: Reid. In seguito al suo arresto e alla sua lunga degenza in prigione orchestrata da Cat Adams, “sicuramente soffrirà le conseguenze emotive di quanto accaduto” ha spiegato Matthew Gray Gubler “e nella première vedremo queste conseguenze. Sarà in grado di affrontare la crisi che la squadra dovrà affrontare? E’ in grado anche solo di tenere in mano una pistola?” Al di là della première la showrunner Erica Messer anticipa:

“Conosceremo meglio Matt Simmons” il nuovo personaggio interpretato da Daniel Henney e proveniente dal cancellato Beyond Borders che approderà in Criminal Minds nell’ennesimo cambiamento che ha colpito il cast della serie nel suo tredicesimo anno e che Joe Mantegna ha così commentato: “Siamo forti come siamo sempre stati ed il cast in questo momento è incredibile”. Inoltre Jamie Kennedy tornerà nel quinto episodio della stagione nel ruolo del cannibale Floyd Feylinn, visto nella terza stagione e la Messer ha dichiarato che Garcia “dovrà affrontare i ricordi di quando le spararono, ma senza Derek chi la consolerà?”

La tredicesima stagione di Criminal Minds debutterà mercoledì 27 settembre sulla CBS.

DESIGNATED SURVIVOR

“Manterremo tutte le cose che sono piaciute al pubblico lo scorso anno” promette Keith Eisner, il quarto showrunner dello show. “Lo scorso anno era come se tutti fossero ancora sotto chock a causa di quanto accaduto, mentre nella seconda stagione racconteremo il cammino di Tom Kirkman da outsider ad insider”. mentre il POTUS di Kiefer Sutherland intraprenderà questo cammino l’agente dell’FBI Hannah Wells di Maggie Q “passerà a qualcosa che abbia meno il sapore di un romanzo di John Le Carre,” assicura Eisner. “Chiuderemo la trama della cospirazione in maniera elettrizzante e piena d’azione” e la sicurezza del presidente non sarà più in dubbio. E anche se arriveranno nuovi personaggi come Zoe McLellan, Paulo Constanzo e Ben Lawson, rispettivamente nei ruoli di un consigliere della Casa Bianca, un direttore politico ed il nuovo compagno di Hannah, un agente dell’MI-6, non significa che i precedenti protagonisti della serie saranno dimenticati. Aaron Shore sarà il nuovo consigliere per la Sicurezza Nazionale e affronterà il problema della sicurezza del confine con il Messico, mentre Brian McNamara sarà una guest star nel ruolo del padre di Emily Rhodes. L’episodio che sconvolgerà il pubblico con una sorpresa inaspettata arriverà a metà stagione, sarà il decimo, “e questo è tutto quello che posso dirvi a proposito, ma vi garantisco che sarà fantastico”, ha anticipato Eisner.

La seconda stagione di Designated Survivor debutterò mercoledì 27 settembre sulla ABC.

EMPIRE

Quali saranno le vere intenzioni della sospetta infermiera Claudia, interpretata da Demi Moore? Questa sarà una domanda che Cookie si porrà mentre Lucious si riprenderà dai problemi di salute dello scorso anno dovuto all’esplosione. “Lui avrà problemi di memoria e Claudia si starà occupando del suo caso,” ha spiegato la produttrice esecutiva Ilene Chaiken. “Sarà da vedere se abbia davvero a cuore il bene del suo paziente e della sua famiglia”. Comunque vadano le cose Cookie è sull’attenti. “Claudia è una novità per lei, perché Claudia non sembra puntare a Lucious in maniera manifesta, ma ha una connessione profonda con lui e ha la capacità di controllarlo ed influenzarlo come nessuno è mai riuscito a fare ed è una cosa a cui Cookie non è abituata”. La matriarca dei Lyon inoltre dovrà affrontare una rivale ben più spietata, Diana DuBois (Phylicia Rashad), che ancora vuole vendetta dopo l’umiliazione pubblica subita dal figlio Angelo, “Diana proverà di essere la nemica più acerrima che Cookie abbia mai avuto”. Inoltre Forest Whitaker arriverà nel secondo episodio nel ruolo del mentore musicale di Lucious ed ovviamente farà scintille con Cookie. “Ci sarà un’atmosfera tenera e toccante”, sottolinea la Chaiken. E forse, romantica? “Vedremo!”

La quarta stagione di Empire debutterà mercoledì 27 settembre su Fox.

THE FLASH

“In questa stagione c’è amore nell’aria,” ha anticipato il produttore esecutivo Todd Helbing riferendosi alla riunione tra Barry ed Iris, come se “qualcuno fosse stato in guerra per sei mesi e fosse tornato a casa. Iris ne ha passate molte in assenza di Barry e quando si ritroveranno i toni saranno decisamente positivi e si concentreranno sul divertimento e sulla necessità di recuperare il tempo perduto quando non erano assieme”. In quanto alle storie d’amore inter-dimensionali, la relazione tra Wally e Jesse subirà un’evoluzione, mentre Cisco e Gypsy “staranno ancora insieme e lo rimarranno a lungo”, anche se Jessica Camacho è diventata serie regular nella serie della NBC, Taken. E anche se il velocista dovrà affrontare un nuovo nemico, Il Pensatore (Neil Sandilands) nonostante tutto quello che abbia subito ultimamente, Helbing promette che il Barry di quest’anno sarà meno cupo dopo che il tempo trascorso nella Forza della velocità “lo avrà aiutato ad affrontare il peso delle esperienze passate. Quando uscirà si sarà lasciato tutto alle spalle”. nel frattempo Killer Frost/Caitlin “avrà cercato di scavare dentro la sua anima e avrà capito esattamente come affrontare i suoi demoni”.

La quarta stagione di The Flash debutterà martedì 10 ottobre su The CW.

GOTHAM

la quarta stagione del dramma della DC “si concentrerà soprattutto sui personaggi”, ha dichiarato il produttore esecutivo Danny Cannon e cioè su come Jim Gordon, Penguin ed altri reagiranno al fatto che Bruce Wayne diventi maggiorenne: “Qualcuno che fino a quel momento è stato visto come un ragazzino benestante, adesso sta cominciando a essere guardato come la minaccia crescente che è”. mentre Bruce affronta il suo futuro, vedremo Alfred competere per il suo controllo con Ra’s al Ghul. “Una figura sostanzialmente amorale dal passato oscuro ed antico che arriva nella vita di Bruce nel momento in cui è suscettibile di essere influenzato, aggiungerà molto dramma all stagione”, sottolinea Cannon. Il mondo di Jim, nel frattempo, verrà scosso dal ritorno di qualcuno, da un nuovo amore e da nuovi nemici come lo Spaventapasseri, Professor Pyg (Michael Cerveris), Toymaker e Solomon Grundy, alias Butch Gilzean, proprio quando il piano di Penguin di “legittimare il crimine” nelle strade di Gotham sta prendendo forma. Altrove l’alleanza di Selina con Tabitha contribuirà a costruzione della storia d’origine di Sirens, comprese Barbara ed Ivy: “vedremo Selina diventare donna, ma che genere di donna? vendicativa ed amareggiata o qualcuno con un incredibile potenziale?”

La quarta stagione di Gotham debutterà giovedì 21 settembre su Fox.

GREY’S ANATOMY

La quattordicesima stagione riprenderà la mattina dopo il finale di quella passata, anche se l’atteggiamento di tutti sarà molto cambiato. “Il tono della stagione sarà ridefinito e sarà molto più leggero,” ha dichiarato la produttrice esecutiva e co-star Debbie Allen. “Tornerà ad essere un po’ come era al principio e ci divertiremo di più”. Detto ciò, la Allen ha anche sottolineato come la serie continuerà ad avere spazio per argomenti più seri, proprio ora poi che la sorella di Owen – nonché amore di Nathan – Megan (che sarà interpretata da Abigail Spencer, dopo la rinunzia di Bridget Regan) è stata ritrovata viva. “Sarà una parte molto importante della première di due ore”, ha aggiunto la Allen, anticipando anche che Owen si appoggerà molto alla sorella perché lo aiuti con la sua difficile relazione con Amelia. Nel frattempo Meredith, che ha dato a Nathan l’OK per correre da Megan, potrebbe cambiare idea circa la sua decisione di lasciarlo andare tanto facilmente. Secondo la Allen “Meredith andrà alla scoperta di se stessa e della propria guarigione”. Nella nuova stagione avremo il 300° episodio della serie e la Allen lo ha descritto in quattro parole “Sarà una cosa grossa”.

La quattordicesima stagione di Gre’s Anatomy debutterà giovedì 28 settembre sulla ABC.

HAWAII FIVE-0

Kono sarà uscito di scena a caccia di trafficanti del sesso, mentre Chin Ho avrà accettato l’offerta di guidare l’unità di San Francisco. Quindi quando l’ottava stagione riprenderà McGarrett, Danny, Grover e Jerry “dovranno ancora accettare il fatto che il team sia cambiato”, ha anticipato lo showrunner Peter M. Lenkov, “ciò detto saranno comunque tutti contenti per gli obiettivi raggiunti dai loro colleghi”. A riempire il vuoto della task forze arriveranno quindi Tani Rey (Meaghan Rath), un ribelle cadetto cacciato dall’accademia e che Lenkov ha definito “una McGarrett al femminile” e Junior Reigns (Beulah Koale), un Navy SEAL che appena essere uscito dall’esercito va a bussare alla porta di Steve in cerca di un lavoro, ma che viene spedito a fare una seria formazione per il nuovo lavoro. inoltre il misterioso passato del marito di Kono, Adam (Ian Anthony Dale), si rivelerà una risorsa quando il team avrà bisogno di un esperto nel crimine organizzato e nei suoi nuovi esponenti.

L’ottava stagione di Hawaii Five-0 debutterà venerdì 29 settembre sulla CBS.