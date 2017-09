La stagione TV è al via: gli spoiler e le anticipazioni per 22 show [parte 2]

Continua il nostro viaggio nel mondo degli spoiler con seconda parte dell’articolo dedicato alle novità ed alle anticipazioni per 22 degli show della nuova stagione televisiva 2017-18 grazie a TVLine.

HOW TO GET AWAY WITH MURDER

Per il quarto anno consecutivo ad aprire la stagione della serie sarà un omicidio, con un salto avanti nel tempo che ci mostrerà qualcosa di molto rivelatore, ma ci sarà anche una sorpresa, secondo il produttore esecutivo Pete Nowalk:

“Le domande che ci siamo posti nel passato erano, chi ha sparato ad Annalise? Chi ha ucciso Sam? Chi ha ucciso Wes? Questa volta la domanda sarà dove?” Un’altra domanda centrale per la quarta stagione sarà perché il padre di Laurel abbia cospirato per uccidere Wes. “Sarà il modo ideale per parlare di più di Laurel e farlo ci darà un quadro più preciso del perché egli abbia deciso di ucciderlo, sarà divertente approfondire maggiormente la storia d’origine di Laurel e creare un po’ di mistero attorno alla sua famiglia. Inoltre Connor risponderà alla proposta di matrimonio di Oliver nella première”.

La quarta stagione di How to get away with murder debutterà giovedì 28 settembre sulla ABC.

JANE THE VIRGIN

Dopo la devastante perdita di Michael “dobbiamo recuperare parecchia gioia in questa stagione,” ha dichiarato la produttrice esecutiva Jennie Urman. Il ritorno del primo amore della protagonista, l’illustratore Adam (Tyler Posey), “ricorderà a Jane che non è solo una mamma e che può ancora fare qualcosa si selvaggio ed un po’ folle dalla ventisettenne quale è”. Anche Petra troverà l’amore “e quest’anno avrà un bel numero di spasimanti nella sua complessa vita”. Dopo essere stato buttato fuori dal Marbella da Luisa, Rafael si ritroverà a dormire sul divano di Jane “con i suoi attrezzi ginnici ed i drink energetici. Sostanzialmente invade la casa dei Villanueva e crea una certa tensione nella sua relazione con Jane”. Inoltre “crea un legame inaspettato con Alba, , che è Team Rafael”. Altrove, il fatto che Darci aspetti il figlio di Rogelio renderà la luna di miele con Xo particolarmente ardua. Come è tipico di Rogelio, il futuro papà organizzerà parecchi servizi fotografici ispirati a Anne Geddes “potreste vedere Jane nei panni di un girasole ed il bambino come un’apina”.

La quarta stagione di Jane the Virgin debutterà venerdì 13 ottobre su The CW.

LAW & ORDER: SVU

Nella première della diciannovesima stagione del procedurale le cose prenderanno una brutta piega quando un Fin fuori controllo andrà a Cuba. “Grazie ad Internet, localizzerà un pezzo grosso sfuggito al loro arresto: uno stupratore seriale che gli era sfuggito cinque anni prima,” ha rivelato il nuovo showrunner Michael Chernuchin. “Arriverà lì e lo rapirà”. Come potrete ben immaginare barba non sarà particolarmente entusiasta delle attività del detective Tutuola (“creerà uno strappo nel sistema legale”), ma il sostituto procuratore distrettuale avrà altri problemi quando Peter Stone (di Chicago Justice) arriverà in città. Il figlio di Ben Stone “gli imporrà una difficile scelta morale,” anticipa Chernuchin. Al distretto, la vita per Olivia si farà più difficile prima le cose svolgano al meglio: “Quello che ho detto a Mariska quando sono salito a bordo è che il suo personaggio era una donna ferita a causa del suo passato e che le avrei reso le cose difficili prima che lei ne possa uscire come una persona persino migliore,” ha proseguito lo showrunner, “quindi le succederà davvero di tutto”. Benson potrebbe finalmente una storia romantica a lieto fine o meno? “Forse, anche se non sta cercando nessuno, potrebbe incontrarlo”.

Law & order SVU debutterà mercoledì 27 settembre sulla NBC.

LEGENDS OF TOMORROW

Dato che le Leggende hanno fratturato il tempo nella seconda stagione, la loro nuova missione sarà ripristinare “persone, luoghi e cose che non sono più al loro posto” – come, per esempio, Giulio Cesare che si ritrova nella moderna Aruba (o, come ha anticipato il co-showrunner Marc Guggenheim, Genghis Khan che arriva nella Wall Street degli anni Ottanta). “L’approccio p stato quello di prendere tutto quello che lo scorso anno ha funzionato e rafforzarlo e renderlo persino più folle,” ha dichiarato il produttore esecutivo. “Lo scorso anno siamo stati a pochi centimetri dall’uscire fuori dal seminato, quest’anno abbiamo ampiamente superato quella linea”. mentre le Leggende cercano di rimediare ai loro danni, si scontreranno con il nuovo Time Bureau, diretto da Rip Hunter e che nelle sue file include anche Jes Macallan. “Se il Time Bureau è la Beverly Hills dei dipartimenti di polizia, i nostri personaggi sono Axel Foley,” spiega Guggenheim. “Troviamo la loro relazione antagonistica piuttosto divertente”. Sara & Co. avranno un nuovo membro del team in Zari Adrianna Tomaz (Smash‘s Tala Ashe), un’hacktivist musulmana che viene dal 2013. “L’idea di avere un personaggio dal futuro era interessante per noi, perché lei si pone agli altri dicendo che se hanno salvato il mondo, non hanno fatto esattamente un gran lavoro. innervosisce parecchio i nostri eroi”. Oltre ad avere una nuova storia d’amore per Sara, la serie continuerà ad esplorare l’amicizia tra Amaya e mick e la sua storia con Nate, senza dimenticare il bromance tra Nate e Ray.

La terza stagione di Legends of Tomorrow debutterà martedì 10 ottobre su The CW.

LETHAL WEAPON

Come vedremo, la follia di Riggs scorre più in profondità di quanto non si pensasse e la seconda stagione del dramedy della Fox dedicherà diverso tempo a sondare il suo inquieto passato. “Quello che volevamo emergesse era che Riggs non stava solo elaborando il lutto per la morte della moglie, ma che questo ragazzo aveva problemi già da prima, fino a risalire alla sua infanzia,” ha anticipato lo showrunner Matt Miller. per questa ragione vedremo dei flashback in cui sarà presentato il padre di Riggs (Rex Linn), mentre il detective iscriverà la sua adolescenza alla dottoressa Cahill ed incontreremo almeno una delle suoe vecchie amiche (Lynn Collins), che potrebbe portare ad una nuova storia per Riggs. Nel frattempo Murtaugh sarà impegnato sia con la sua famiglia – RJ andrà al college e Riana verrà arrestata – ed il ritorno di qualcuno dal suo passato: Gina Santos (Michelle Hurd), che sarà il capo di Avery. “Le cose al distretto erano arrivate ad un punto tale in cui sembrava che gli scolari disciplinati avessero preso il sopravvento e le arriva per sistemare tutto”. L’agente Palmer farà il suo ritorno nel secondo episodio della stagione grazie a Riggs che coinvolgerà la DEA in un caso solo per poterla rivedere.

La seconda stagione di Lethal Weapon debutterà martedì 26 settembre su Fox.