Law & Order True Crime, The Menendez Murders: Josh Charles nel cast della serie

Josh Charles entra ufficialmente nel cast di Law & Order True Crime: The Menendez Murders.

TVLine ha annunciato che l’interprete di Will Gardner in The Good Wife ha conquistato un ruolo nell’antologia del crimine prodotta da per la NBC da Dick Wolf. Charles interpreterà il personaggio del dottor Jerome Oziel, il discusso psichiatra che aveva in cura i fratelli Menendez e che ebbe un ruolo chiave nel tragico omicidio di Jose e Mary Menéndez, i genitori di Lyle ed Erik. Nel cast della serie è stata anche da poco scritturata l’attrice Heather Graham (Californication, Scrubs), che interpreterà invece il ruolo dell’amante del dottore, Judalon Smyth, una donna emotivamente molto fragile.

La serie dedicata ai fratelli Menendez sarà composta da otto episodi e si focalizzerà sulla storia di Lyle (Miles Gaston Villanueva) ed Erik (Gus Halper), i ricchi rampolli del produttore di Hollywood che vennero condannati nel 1996 alla pena dell’ergastolo per aver assassinato i propri genitori.

nel cast dello show reciteranno inoltre Edie Falco (nel ruolo dell’avvocato difensore Leslie Abramson), Anthony Edwards (in quello del giudice Stanley Weisberg), Sam Jaeger (nel ruolo del detective Les Zoeller), Julianne Nicholson (nel ruolo dell’avvocato difensore Jill Lansing) ed infine Elizabeth Reaser (come vice procuratore distrettuale Pam Bozanich).

Da quando Josh Charles aveva lasciato il cast di The Good Wife nel 2014, nella quinta stagione, l’attore aveva solo fatto qualche apparizione in Inside Amy Schumer, Wet Hot American Summer: First Day of Camp, Masters of Sex, Drunk History e più recentemente in Unbreakable Kimmy Schmidt.

Law & Order True Crime: The Menendez Murders andrà in onda negli Stati Uniti martedì 26 settembre sulla NBC.