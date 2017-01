Le serie TV 2016/17 che rischiano la cancellazione: ecco quali sono

Gennaio non è solo un mese di nuovi inizi, ma anche di bilanci, la stagione televisiva 2016/17 è infatti ormai a metà del suo percorso ed entro maggio ABC, CBS, Fox, NBC e The CW decideranno definitivamente della sorte dei loro show, per ognuno dei cinque canali broadcast, qui di seguito potrete leggere le previsioni per tutte le vostre amate serie TV, chi è praticamente ormai già cancellato, chi è salvo e le serie per le quali ancora non si conosce il destino.

NETWORK ABC

Conviction – PRATICAMENTE CANCELLATO

Notorious – PRATICAMENTE CANCELLATO

Secrets And Lies – IN CATTIVE ACQUE

Quantico – IN CATTIVE ACQUE

The Real O’Neals – IN CATTIVE ACQUE

Agents of S.H.I.E.L.D – DESTINO INCERTO

Dr. Ken – DESTINO INCERTO

Once Upon A Time – PROBABILMENTE RINNOVATO

Last Man Standing- PROBABILMENTE RINNOVATO

How To Get Away With Murder – PROBABILMENTE RINNOVATO

Fresh Off The Boat – PROBABILMENTE RINNOVATO

Designated Survivor – PROBABILMENTE RINNOVATO

The Middle – PROBABILMENTE RINNOVATO

black-ish – PROBABILMENTE RINNOVATO

Speechless – PROBABILMENTE RINNOVATO

The Goldbergs – PROBABILMENTE RINNOVATO

Grey’s Anatomy – PROBABILMENTE RINNOVATO

Modern Family – PROBABILMENTE RINNOVATO

NETWORK CBS

Pure Genius – PRATICAMENTE CANCELLATO

Elementary – IN CATTIVE ACQUE

The Odd Couple – IN CATTIVE ACQUE

Code Black – DESTINO INCERTO

Madam Secretary – PROBABILMENTE RINNOVATO

MacGyver – PROBABILMENTE RINNOVATO

Blue Bloods – PROBABILMENTE RINNOVATO

Scorpion – PROBABILMENTE RINNOVATO

Hawaii Five-0 – PROBABILMENTE RINNOVATO

NCIS: New Orleans – PROBABILMENTE RINNOVATO

Life in Pieces – PROBABILMENTE RINNOVATO

Man With A Plan – PROBABILMENTE RINNOVATO

Mom – PROBABILMENTE RINNOVATO

2 Broke Girls – PROBABILMENTE RINNOVATO

NCIS: Los Angeles – PROBABILMENTE RINNOVATO

Great Indoors – PROBABILMENTE RINNOVATO

Criminal Minds – PROBABILMENTE RINNOVATO

Bull – PROBABILMENTE RINNOVATO

Kevin Can Wait – PROBABILMENTE RINNOVATO

The Big Bang Theory – PROBABILMENTE RINNOVATO

NCIS – GIÀ RINNOVATO

NETWORK FOX

Bones – CANCELLATO

Scream Queens – IN CATTIVE ACQUE

The Exorcist – IN CATTIVE ACQUE

Rosewood – IN CATTIVE ACQUE

Pitch – IN CATTIVE ACQUE

New Girl – PROBABILMENTE RINNOVATO

Brooklyn Nine-Nine – PROBABILMENTE RINNOVATO

The Last Man On Earth – PROBABILMENTE RINNOVATO

Lucifer – PROBABILMENTE RINNOVATO

Gotham – PROBABILMENTE RINNOVATO

Son of Zorn – PROBABILMENTE RINNOVATO

Family Guy – PROBABILMENTE RINNOVATO

Lethal Weapon – PROBABILMENTE RINNOVATO

Empire – PROBABILMENTE RINNOVATO

Bob’s Burgers – GIÀ RINNOVATO

The Simpsons – GIÀ RINNOVATO

NETWORK NBC

Grimm – CANCELLATO

Timeless – IN CATTIVE ACQUE

The Blacklist – PROBABILMENTE RINNOVATO

Blindspot – PROBABILMENTE RINNOVATO

The Good Place – PROBABILMENTE RINNOVATO

Superstore – PROBABILMENTE RINNOVATO

Chicago Med – PROBABILMENTE RINNOVATO

Chicago P.D. – PROBABILMENTE RINNOVATO

Law & Order: SVU – PROBABILMENTE RINNOVATO

Chicago Fire – PROBABILMENTE RINNOVATO

This Is Us – PROBABILMENTE RINNOVATO

NETWORK The CW

The Vampire Diaries – CANCELLATO

Reign – CANCELLATO

Frequency – IN CATTIVE ACQUE

No Tomorrow – IN CATTIVE ACQUE

Crazy Ex-Girlfriend- DESTINO INCERTO

Jane The Virgin – PROBABILMENTE RINNOVATO

Supernatural – PROBABILMENTE RINNOVATO

DC’s Legends Of Tomorrow – PROBABILMENTE RINNOVATO

Arrow – PROBABILMENTE RINNOVATO

Supergirl – PROBABILMENTE RINNOVATO

The Flash – PROBABILMENTE RINNOVATO