Legends of Tomorrow 2 ed il mondo senza Guerre Stellari

Nel primo promo per la seconda parte della seconda stagione di Legends of Tomorrow, viene finalmente rivelata la sorte di Rip Hunter (Arthur Darvill) del quale si erano perse le tracce nella première dopo che il gruppo si è sacrificato per proteggere la New York degli anni quaranta dall’esplosione di una bomba atomica, l’ex comandante delle Leggende e della Waverider è stato fatto sparire dalla Legion of Doom composta da Damien Darhk, Reverse-Flash e Malcolm Merlyn per essere spedito nel 1967, anno in cui si occupa di regia cinematografica ed è quindi anni luce lontano dalla sua missione e dal suo ruolo.

Ma le sorprese per il ritorno di Legends of Tomorrow non sono finite, in una recente intervista con Entertainment Weekly, infatti, il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha anticipato come nell’episodio con cui riprenderà la seconda parte della stagione, le Leggende – probabilmente in cerca del loro amico e regista Rip – incontreranno un giovane George Lucas interpretato da Matt Angel. In questa versione della vita del leggendario regista, Lucas ha lasciato la scuola di regia e non creerà mai uno dei suoi più grandi successi planetari: la trilogia di Guerre Stellari.

“A causa di una serie di circostanze, l’aberrazione temporale nell’episodio 209 sarà che Lucas avrà lasciato la scuola di regia e non creerà mai Guerre Stellari né I Predatori dell’arca perduta, quindi Ray, che è diventato un ingegnere proprio a causa di Guerre Stellari e Nate che è diventato uno storico grazie a I Predatori dell’arca perduta, cominceranno lentamente a perdere il loro acume, perché ciò che li ha ispirati a divenire quello che sono non sono mai esistite.“

E nonostante tutte le aberrazioni temporali che i nostri eroi hanno corretto, potete immaginare nulla di più spaventoso di un mondo senza Star Wars?

La seconda parte della stagione di Legends of Tomorrow, con l’episodio dal titolo Raiders of the Lost Art, riprenderà negli Stati Uniti martedì 24 gennaio su The CW.