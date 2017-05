Legends of Tomorrow 3: poster e descrizione della terza stagione

Il finale della seconda stagione di Legends of Tomorrow, è andato in onda ormai da quasi due mesi, ma nel dietro le quinte dello show si muove già qualcosa con gli autori che hanno rilasciato la descrizione ufficiale della terza stagione e Brandon Routh (Ray Palmer/Atom) che, dal proprio profilo Twitter, ha condiviso il nuovo poster dello show con il suo personaggio e tutti gli altri protagonisti che compongono il team delle Leggende: Victor Garber nel ruolo di Martin Stein, Arthur Darvill nel ruolo di Rip Hunter, Dominic Purcell nel ruolo di Mick Rory alias Heat Wave, Caity Lotz nel ruolo di Sara Lance alias White Canary, Franz Drameh nel ruolo di Jefferson “Jax” Jackson alias Firestorm, Maisie Richardson-Sellers nel ruolo di Amaya Jiwe alias Vixen e Nick Zano in quello di Nate Heywood/Steel.

ARGOMENTI CORRELATI – LEGENDS OF TOMORROW: LE ANTICIPAZIONI DEGLI AUTORI SULLA TERZA STAGIONE

Dopo la disfatta di Eobard Thawne e della nefasta Legion of Doom, le Leggende affrontano una nuova minaccia creata dalle loro azioni della scorsa stagione. Nel visitare di nuovo un momento del passato in cui erano già stati, hanno sostanzialmente fratturato la linea temporale e creato degli anacronismi – una dispersione di persone, animali ed oggetti che sono finiti in giro nel tempo. Il nostro team dovrà riuscire a far tornare tutti gli anacronismi nel loro originale tempo prima che il flusso temporale si sgretoli definitivamente. Ma prima che le Leggende possano tornare in azione, Rip Hunter (Arthur Darvill) ed il nuovo nato, il Time Bureau, metteranno in discussione i loro metodi. Con il Time Bureau come nuovo organo di controllo, le Leggende si sciolgono – fino a che Mick Rory (Dominic Purcell) non incontrerà una di loro proprio nel mezzo della sua più che meritata vacanza ad Aruba. Vedendo questa cosa come un’opportunità per continuare i loro eroici viaggi nel tempo, Sara (Caity Lotz) non perderà un attimo a riunire le Leggende. Ritroveremo così il milionario Ray Palmer (Brandon Routh), l’anticonvenzionale storico divenuto supereroe Nate Heywood (Nick Zano) ed il Professor Martin Stein (Victor Garber) e Jefferson “Jax” Jackson (Franz Drameh), che insieme formano il metaumano Firestorm. Una volta riunite, le Leggende sfideranno l’autorità del Time Bureau sulla questione del tempo ed insisteranno sul fatto che, per quanto caotici i loro metodi siano, alcuni problemi vanno al di là delle capacità del Bureau e possono essere risolti solo dalle Leggende.

La terza stagione di Legends of Tomorrow dovrebbe andare presumibilmente in onda negli Stati Uniti su The CW a partire da ottobre 2017.