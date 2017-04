Legends of Tomorrow: le anticipazioni degli autori sulla terza stagione

Sicuramente il cliffhanger più grande con cui si sia conclusa la stagione di Legends of Tomorrow è proprio il destino dell’ex comandante della Waverider, Rip Hunter (Arthur Darvill), che dopo essere stato assente per buona parte della seconda stagione sembra aver deciso di lasciare definitivamente il team, ritenendo di non aver più un posto al suo interno.

“Abbiamo dei piani per Rip per la prossima stagione,” ha però garantito il produttore esecutivo della serie, Marc Guggenheim, in un’intervista radiofonica con la web radio di EW. “Solo che avrà un ruolo diverso da quello di un membro del team.”

Un’altra domanda che è stata lasciata senza risposta dal finale di stagione Aruba, è cosa esattamente le Leggende abbiano cambiato del futuro. Dopo aver preso la decisione di interagire con una versione del passato di loro stessi per tornare in possesso della Lancia del Destino e sconfiggere la Legion of Doom, i protagonisti della serie sono atterrati nella Los Angeles del 2017 con tanto di dinosauri che si aggiravano minacciosi per la città ed evidenti cambiamenti imprevisti.

“La metafora che abbiamo spesso usato nella stanza degli autori è che abbiamo usato il tempo come un puzzle,” ha spiegato Guggenheim. “Quello che le Leggende hanno fatto è stato prendere la scatola di puzzle e scuoterla. Il fatto che abbiamo letteralmente rotto il tempo era un desiderio che avevamo di creare una terza stagione persino più folle della precedente. Rompendo il tempo abbiamo creato più opportunità per fare qualcosa di assurdo.”

Per chi fosse già preoccupato, considerato quando accaduto quest’anno con Flashpoint, Guggenheim ha già assicurato che qualsiasi saranno le conseguenze di questa situazione, non si sentiranno in tutto l’Arrowverse:

“Nella terza stagione spiegheremo perché non si vedranno dinosauri correre per Star City, preferiamo tenere gli show separati per quanto concerne questa situazione.”

La terza stagione di Legends of Tomorrow tornerà negli Stati Uniti, presumibilmente a ottobre del 2017, su The CW.