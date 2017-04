La seconda stagione di Legends of Tomorrow si chiude con un finale degno di un anno decisamente migliore di quello del debutto di questa serie, e questo nonostante la scelta di riciclare i cattivi di questa stagione creando la Legion of Doom che tanti sforzi ha compiuto per riscrivere la realtà e dominare il mondo per come lo conoscevano. Tornando allo stato dei fatti a cui il penultimo episodio della stagione ci aveva lasciati, scopriamo che la decisione di Eobard Thawne (Matt Letscher) di distruggere la Lancia del Destino ha reso ancora più difficile la missione delle Leggende di ristabilire gli equilibri del tempo, quindi, con Amaya (Maisie Richardson-Sellers) morta e Martin (Victor Garber) imprigionato nella Lancia, l’unica opportunità che resta ai nostri eroi è fare esattamente ciò da cui Rip Hunter (Arthur Darvill) li ha sempre messi in guardia dal fare: tornare una seconda volta nello stesso momento del tempo che hanno già visitato rischiando di incontrare un’altra versione di loro stessi.

Al fine di recuperare la Lancia del Destino prima che venga distrutta, Sara Lance (Caity Lotz) decide infatti di tornare nel 1916, ma le cose – come era prevedibile – precipitano rapidamente, perché Thawne previene il loro piano e finisce anche per uccidere Ray (Brandon Routh). Le leggende si rendono conto di essere loro stesse divenute un’aberrazione e per salvare la realtà devono sacrificarsi, il paradosso che hanno creato è però immenso e nonostante gli sforzi di non incontrare la loro versione di sé che viene dal passato, i due team finiscono per interagire, fornendo tra l’altro qualche occasione di sincero divertimento e anche di commozione, come quando Nate incontra Amaya che ancora non è stata uccisa. Phil Klemmer e Marc Guggenheim, autori dell’episodio finale, sono sicuramente riusciti a catturare con una certa abilità il caos che segue i primi momenti dell’incontro tra i due gruppi, lo shock della scoperta di alcuni di loro di essere morti nel futuro e la decisione di unire le forze per combattere il loro nemico comune.

Lo scontro con la Legion of Doom sarà ovviamente inevitabile ed il team delle Leggende venuto dal futuro finirà per avere la peggio, con tutti i membri, ad eccezione di Sara, che verranno progressivamente uccisi. Grazie però al fatto che i due gruppi hanno deciso di unire le forze, anche Merlyn (John Barrowman), Darhk (Neal McDonough) e Snart (Wentworth Miller) verranno sopraffatti, lasciando Eobard Thawne ad affrontarli da solo, cosa che il velocista farà presentandosi con numerose versioni di se stesso che porterà dal futuro. Rischiando che il suo team venga definitivamente decimato, Sara capisce che l’unica via d’uscita e usare il potere della Lancia del Destino per fermare proteggere i suoi e fermare Thawne una volta per tutte.

Quanto accadrà da questo momento in poi dimostra fino a che punto questa stagione sia stata Sara Lance centrica, il che è stata certamente una scelta saggia da parte degli autori, soprattutto considerato che tra tutte le Leggende il suo personaggio è, narrativamente parlando, il più definito. Sara avrà così l’occasione di dimostrare di aver guadagnato il suo ruolo di comandante del team proprio nel momento in cui sarà chiamata a prendere una decisione davvero difficile: con in mano la Lancia del Destino e la possibilità di usarla, a Sara verrà data l’opportunità di dare uno sguardo alla sua vita per come sarà se davvero decidesse di usare il potere di questo antico e potente reperto per motivi egoistici e personali. Il comandate della Waverider si rende conto di poter cancellare tutti gli errori commessi nella sua vita, la decisione di salire sulla Gambit con Oliver, l’isola, la Lega degli Assassini, tutto sarebbe dimenticato, ma sua sorella Laurel (Katie Cassidy) – con la quale le viene concesso un ultimo toccante incontro – le suggerisce che la Lancia non ha bisogno di qualcuno con un cuore puro per essere usata, ma di una persona forte abbastanza da prendere la decisione giusta, anche se farlo dovesse significare che lei non potrà tornare in vita. Tornata nel 1961, Sara deciderà infatti di accettare la perdita di sua sorella e di riscrivere la realtà eliminando il potere stesso della Lancia e facendo in modo che Thawne venga ucciso dal suo più acerrimo nemico: per quanto riguarda gli altri membri della Legion of Doom, Merlyn verrà riportato nel presente, Snart verrà “curato” dal suo amico Mick (Dominic Purcell) in modo che torni ad essere la persona che era stata prima di morire, quella cioè che si era sacrificata per i suoi amici e Darhk verrà rimesso sul cammino che lo porterà nel futuro a diventare il nemico di Arrow ed uccidere Laurel, cercando così di mantenere intatta la linea temporale e la realtà.

Quando tutto sembra finalmente tornato alla normalità e le Leggende possono prendersi un po’ di meritato risposo, dopo che Rip Hunter avrà comunicato la sua decisione a Sara di lasciarle definitivamente il comando del team nelle sue mani e di andarsene, il tempo tornerà però a tradirli, perché l’aver infranto la regola più importante dei viaggi nel tempo ed essere tornati indietro nel 1916 avrà delle terribili conseguenze e i nostri eroi si ritroveranno in una Los Angeles moderna completamente diversa da quella attuale, con terribili dinosauri che si aggirano minacciosi per una città nella quale svetta un Big Ben, che dovrebbe invece appartenere a Londra, e con Sara che chiude l’episodio dicendo:

“Ragazzi, penso che abbiamo rotto il tempo“, suggerendo così che la loro prossima missione, nella terza stagione, sarà appunto quella di riparare i danni causati per distruggere la Legion of Doom.