Legends of Tomorrow: Tala Ashe entra nel cast della terza stagione

Tempo di casting per la terza stagione di Legneds of Tomorrow: come anticipato da TVLine, a bordo della Waverider salirà il nuovo membro dell’equipaggio nonché membro fisso del cast della prossima stagione Tala Ashe (Smash, As the World Turns), che avrà il ruolo di Zari Adrianna Tomaz, un’esperta di computer musulmana-americana dal carattere sfacciato che arriva direttamente dal 2030.

Secondo la descrizione ufficiale del personaggio:

“Zari vive in un mondo pieno di contraddizioni, la tecnologia ha portato incredibili cambiamenti nel suo futuro – ma sfortunatamente l’umanità non ha saputo fare altrettanto. Paura, pregiudizi ed una certa indifferenza per il pianeta hanno messo Zari nella posizione di diventare una hacktivist“.

Mentre Zari vive la sua doppia vita non si rende conto di essere in possesso di un segreto, di poteri latenti che derivano da un’antica fonte mistica. Nei fumetti della DC Comics Adrianna Tomaz faceva parte della nazione di Kahndaq che combatteva contro il corrotto governo del proprio paese ed in maniera particolare contro il suo leader Black Adam, divenendo poi un’eroina di nome Isis grazie al potere di un Amuleto magico.

La Ashe è un’attrice con doppia cittadinanza iraniana ed americana che parla fluentemente Farsi, nella sua carriera ha preso parte a serie come Smash, Law & Order e Covert Affairs e recentemente ha recitato nella produzione di Broadway The Profane.

La terza stagione di Legends of Tomorrow tornerà presumibilmente ad ottobre negli Stati Uniti ed andrà in onda ogni martedì dopo The Flash.