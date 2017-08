Lethal Weapon 2: immagini promozionali e spoiler della seconda stagione

Con la seconda stagione di Lethal Weapon che si avvicina ormai a passi da gigante, cominciano ad uscire le prime novità sul secondo anno di una delle serie di maggior successo della Fox dello scorso anno, tutti spoiler che riguardano nuovi ingressi nel cast dello show.

Deadline riporta infatti che Michelle Hurd (Blindspot) entrerà nella serie nel ruolo del diretto superiore di Avery, nonché capo della polizia Gina Santos, la quale, oltre ad essere un ufficiale di grado superiore ad Avery, Murtaugh e Riggs, ha anche un passato in comune con Murtaugh. nonostante il felicissimo matrimonio di Roger con Trish, tra i due si sprigiona infatti una notevole tensione sessuale e , considerati trascorsi della serie, siamo certi che ci sarà da divertirsi.

La Hurd che era personaggio fisso di Blindspot nella scorsa stagione, farà solo qualche apparizione nella nuova stagione dello show della NBC, mentre sarà personaggio fisso in Lethal Weapon. Qui di seguito potete vedere i protagonisti dello show nelle immagini rilasciate dalla Fox.

Le novità sui casting della seconda stagione non si fermano tuttavia qui, oltre alla Hurd arriverà anche Rex Linn (CSI: Miami) nel ruolo del padre di Martin Riggs. Il personaggio apparirà in diversi episodi della seconda stagione in cui vedremo dei flashback della vita di un adolescente Martin in Texas. Questi tuffi nel passato del co-protagonista della serie, serviranno allo scopo di far comprendere da dove i rapporti tesi tra padre e figlio nascano e perché non siano stati risolti dalla tragica morte dell’amatissima moglie di Riggs.

Lo showrunner Matt Miller ha dichiarato a TVLine di aver ricevuto una telefonata da John Lithgow in persona il quale gli avrebbe testualmente detto:

“Se non assumi Rex Linn per il ruolo, sei un pazzo, è fantastico!”

La seconda stagione di Lethal Weapon tornerà negli Stati Uniti martedì 26 settembre su Fox.