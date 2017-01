Lethal Weapon: l’importanza delle scene d’azione nello show

Le scene d’azione, come l’introspezione dei personaggi, sono due degli elementi che fanno di Lethal Weapon uno dei più inaspettati eppur piacevoli successi della nuova stagione televisiva ed esattamente come nel franchise dei film lo spettatore si trova, ad ogni puntata, catapultato in qualche incredibile sequenza di inseguimento o stunt apparentemente impossibile, proprio come avvenuto nel secondo episodio dal titolo Surf N Turf, in cui Riggs – per salvare una donna – si butta con lei da un tetto e sfonda la finestra del salotto di un palazzo accanto precipitando illeso con la sua testimone. Secondo il produttore Matt Miller, che ha parlato con TVLine proprio dell’importanza di queste scene nella serie, quella particolare ripresa è stata frutto di un errore logistico, che avrebbe dovuto rendere tutta la scena più plausibile, ma sicuramente anche meno spettacolare.

“Non vogliamo fare scene da supereroi, ma sicuramente vogliamo dare l’impressione di essere in un mondo un po’ sopra le righe,” ha proseguito Miller. “Vogliamo dare la sensazione che cose del genere potrebbero davvero succedere.”

Nella première di metà stagione, in onda questa sera negli Stati Uniti su Fox, le cose saranno più avventurose del solito, a Riggs verrà infatti somministrato uno strano miscuglio che lo renderà anche meno inibito del solito e, per chi conosce il personaggio, sa bene cosa questo possa significare. Nell’episodio successivo, Lawmen, Riggs verrà ammanettato al volante di un’auto, una situazione apparentemente innocua:

“Riggs verrà ammanettato al volante di un’auto che sarà poi spinta nell’oceano e l’agente si troverà a doversi liberare mentre la macchina affonda…” Ovviamente riuscirà a liberarsi, non sia mai che uno dei protagonisti dello show possa morire per una simile piccolezza, soprattutto quando lo aspettano altre incredibili scene d’azione nel futuro, come salire su un elicottero sul punto di decollare e saltare giù da un altro tetto.

Negli Stati Uniti Lethal Weapon va in onda ogni mercoledì sulla Fox, mentre in Italia, in cui la serie è giunta al decimo episodio, lo show va in onda il mercoledì su Italia 1.